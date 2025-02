Berlin – Tag & Nacht-Vorschau heute: Krätze entdeckt eine neue Leidenschaft

Krätze weiß in seinem Leben bei Berlin – Tag & Nacht nicht mehr weiter. Er hat nicht wirklich eine Aufgabe, die in erfüllt. Das soll sich jetzt ändern.

Nach seiner Trennung von Emmi (Denise Schwitalle) weiß Krätze (Marcel Neue) nichts mehr mit seinem Leben anzufangen. Er hat die letzten Monate mit zwei Jobs für Emmi Geld verdient, damit sie ihren Traum als Kosmetikerin leben kann. Nach dem Beziehungs-Aus hat der Berliner nicht nur seinen Job in der Schule verloren, sondern auch seine Aufgabe im Leben. Jetzt hat er eine neue Idee, womit er sich die Zeit vertreiben kann.

Berlin – Tag & Nacht: Krätze findet neuen Job

Krätzes Tag könnte nicht schlechter starten. Miri ruft ihn morgens an, denn sie braucht Geld für ein neues Bett für ihren gemeinsamen Sohn Ben-Daniel. Doch Krätze ist nach der ganzen Situation mit Emmi und seiner Kündigung pleite. Noch dazu schuldet er Schmidti (Alexander Freund) Geld. Miri gibt ihm zu verstehen, dass sich dann ihr neuer Partner darum kümmern wird.

Für Krätze ein herber Rückschlag, er will sich um seinen Sohn kümmern können. In seinem Frust lenkt er sich mit zwei Touristen ab, die glauben er sei Stadtführer. Krätze hatte nämlich vor einigen Tagen einer Touristengruppe einige Witze erzählt und so einen Ruf als Stadtführer bekommen. Zunächst läuft es mit den beiden aber nicht ganz so rund und Krätze will die Sache schon abblasen. Da kommt ihm aber eine rettende Idee. Krätze bringt die beiden Urlauber aufs Hausboot und erzählt ihnen authentische Geschichten aus seinem Leben und von Berlin – das Pärchen ist begeistert. Sie bezahlen Krätze sogar das Doppelte, als das, was ausgemacht war.

Krätze ist völlig überwältigt und beschließt deshalb: Er wird Stadtführer.

