Aufstieg und Fall einer TV-Legende: Thomas Gottschalks Weg vom gefeierten Entertainer zum umstrittenen Skandalpromi

Thomas Gottschalk gilt als einer der größten Entertainer im deutschen TV. Viele Jahrzehnte feiert er einen Erfolg nach dem anderen, dann bröckelt die Fassade. Vom Aufstieg und Fall einer Legende.

Thomas Gottschalk (74) wurde als blonder Rebell im deutschen TV berühmt – mit Charme und einer gehörigen Prise Dreistigkeit mauserte er sich zum beliebtesten Entertainer unseres Landes. Leider währte der Ruhm nicht ewig: Seit Jahren steht der Wetten, dass..?-Star wegen fragwürdiger Aussagen in der Kritik. Wir blicken zurück auf eine Karriere, wie keine andere.

Thommy Gottschalk: Der junge Wilde wird zum Star

Mit 21 Jahren schnuppert Thomas Gottschalk zum ersten Mal Medienluft: Nach dem Germanistik-Studium startet er als freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk durch und direkt wird klar: Der freche Blondschopf mit dem losen Mundwerk hat riesiges Potenzial. Als unkonventioneller Jungmoderator sticht er im Radio schnell heraus und genießt schon bald eine gewisse Narrenfreiheit. Weitere Erfolge folgen, unter anderem moderierte er die B3-Radioshow an der Seite von Günther Jauch.

Der Durchbruch ins Fernsehen ist nur eine Frage der Zeit, denn Gottschalk weiß schon früh, wie er sich vermarktet. Mit 26 Jahren übernimmt er die Moderation der Musik-Show Szene (BR), danach moderiert er die Videogame-Show Telespiele.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Thommy schlägt ein wie eine Bombe; er verkörpert die perfekte Mischung aus coolem Charmebolzen und frechem Rebell – ein erfrischender Kontrast zu den steifen Anzugmoderatoren der 80er Jahre. Seine extravaganten Outfits verstärken das Image als junger Wilder, und auch sein derber Humor passte in den Zeitgeist. Hinter den Kulissen sind sich alle sicher: Das Fernsehen hat einen neuen Star! Ganz nebenbei feiert Gottschalk auch auf der großen Leinwand Erfolge: Die Supernasen-Filme mit Mike Krüger lockten in den 80ern Millionen von Menschen ins Kino, auch wenn die Kritiken verheerend waren.

Mehr Gottschalk-News:

Der größte Triumph seines Lebens: Mit Wetten, dass ..? wird Gottschalk zur Legende

1987 ist der große Moment gekommen: Thomas Gottschalk übernimmt von Frank Elstner die Moderation bei Wetten, dass..?. Gottschalk krempelt die Show mit seinem Mix aus frechem Humor, spitzbübischem Charme und einer Portion Wahnsinn um und führt sie in ein neues Jahrzehnt. Die Rechnung geht auf: In den 90ern erreicht die Show absolute Traumquoten – Wetten, dass..? wird am Samstagabend zum Pflichtprogramm.

Bis in die 2010er Jahre bleibt Gottschalk der ZDF-Show erhalten, doch dann beginnt der Lack zu bröckeln. Wetten, dass..? hat sich nicht genug weiterentwickelt und bekommt immer härtere Konkurrenz aus dem Privatfernsehen zu spüren. Als 2010 der tragische Unfall von Wettkandidat Samuel Koch ganz Deutschland schockierte, hat die Wohlfühl-Show für viele ihren Glanz endgültig verloren. Thomas Gottschalk verabschiedet sich 2011 von seinem Moderatoren-Thron und wendet sich neuen Dingen zu.

Thomas Gottschalk: Die TV-Legende hat sich selbst entzaubert

Spulen wir vor ins Jahr 2024: Thomas Gottschalk, einst der unangefochtene Liebling der Deutschen, hat seinen Legendenstatus längst verspielt: Das ZDF will nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Seit Jahren hagelt es Negativ-Schlagzeilen, die es dem Publikum schwer machen, die heiß geliebte TV-Legende unkritisch zu betrachten. Gottschalk lästert über Promi-Deutschland, schockt damit, Frauen im TV "rein dienstlich" angefasst zu haben und wirft der Gesellschaft vor, zu empfindlich geworden zu sein.

2023 wagte er ein letztes Comeback bei Wetten, dass..?, doch sein Abschied ging als einer der unangenehmsten TV-Momente aller Zeiten in die Geschichte ein. Statt eines letzten großen Glanzmoments blamiert sich Gottschalk vor seinen Fans; aus Angst vor Shitstorm wolle er sich lieber von der Bühne verabschieden. Ein TV-Urgestein wie er hätte definitiv ein würdigeres Ende verdient.

Die Tragik daran: Gottschalk war selbst Teil der frechen, jungen Wilden, die das altbackene TV der 70er und 80er-Jahre revolutioniert haben. Damals war er es, der gegen alte Legenden schoss, um für frischen Wind zu sorgen. Dass nun ausgerechnet er nicht mit dem Wandel der Zeit klarkommt und ständig gegen die Jugend wettert, ist eine Ironie, die niemand übersehen kann. Damit entzaubert Thomas Gottschalk sein nostalgisches Kult-Image, statt sich im Ruhm vergangener Zeiten zu sonnen.