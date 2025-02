Berlin – Tag & Nacht-Vorschau heute: Sina ist total unglücklich

Sina möchte bei Berlin – Tag & Nacht auf dem Hausboot bleiben. Dafür fehlt ihr aber das nötige Geld, welches sie sich von Paula holen will.

Bei Berlin – Tag & Nacht ist Sina aufs Hausboot gezogen und damit verletzt sie vor allem ihren Ziehvater Rick. Doch damit nicht genug: Sie zieht ihm unter falschem Vorwand auch noch Geld aus der Tasche, um es in Hauspartys und Alkohol zu investieren. Dass Sina auch noch ihre Tabletten abgesetzt hat, macht Rick Sorgen. Bei einem Gespräch eskaliert die Situation und Sina ist gemein zu Rick.

Berlin – Tag & Nacht: Rick denkt, Sina zieht zurück in die WG

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 3385 vom 27. Februar

Als Sina in der WG vorbeikommt, um sich bei Rick für ihr Verhalten zu entschuldigen, ist Rick megahappy. Er will sofort Sinas Sachen vom Hausboot holen, doch die Schülerin macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Da hat er etwas falsch verstanden, sie wolle auf dem Hausboot bleiben. Auch für die Miete hat Sina eine einfache Lösung, sie will Paula fragen, ob sie von ihr unterstützt wird.

Ihre Rechnung geht nicht auf: Paula stellt sich quer und Sina ist gezwungen, zurück in die WG zu ziehen. Im Gegensatz zu Sina ist Rick über diesen Umstand erfreut und ignoriert Sinas Gefühle total. Bis er ein Telefonat von ihr mitbekommt, bei dem sie offenbart, wie todunglücklich sie in der WG ist.

