Marcel Neue und Alex Freund trennen sich nach 13 Jahren Berlin – Tag und Nacht: Jetzt verraten sie, was sich für Fans verändert

Am Set von Berlin – Tag & Nacht stehen für zwei Darsteller große Veränderungen bevor. Um welche es sich handelt und was die Fans erwartet, erfahrt ihr hier.

Immer wieder gibt es bei Berlin – Tag & Nacht Veränderung, die nicht nur die Rollen, sondern auch die Darsteller:innen betreffen können. Jetzt geht in der Sendung eine Ära zu Ende, die einige Konsequenzen mit sich zieht.

Berlin – Tag & Nacht: Das Ende der Hausboot-Ära

Schmidti und Krätze gehören seit der ersten Folge zu Berlin – Tag & Nacht – und das nur zusammen. Die beiden Chaoten kennen Fans nur im Doppelpack und sie sind eines der Aushängeschilder der Serie. Besonders legendär: Ihr Hausboot, auf dem sie wohnen. Mit immer wechselnden Mitbewohner:innen.

Für die Fans wird sich jetzt aber einiges ändern. Denn Schmidti (gespielt von Alexander Freund) hat sich dazu entschieden, von dem Hausboot in die WG zu ziehen. Er und Krätze (gespielt von Marcel Neue) entwickeln sich gerade in unterschiedliche Richtungen, was für Schmidti zu viel wird. Denn Krätze hat nur noch Party im Kopf. Dass sich die Zuschauer:innen trotzdem auf spannende Geschichten rund um die beiden freuen können, verrät Marcel im Interview:

Ich denke, es ist für den Zuschauer und Zuschauerinnen auch mal interessant zu sehen, wie die beiden ohne den anderen zurechtkommen und welche Wege sie einschlagen. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Die Zuschauer:innen müssen aber nicht komplett auf das Duo verzichten. Immerhin arbeiten Krätze und Schmidti weiterhin gemeinsam im Kräsch und die Freundschaft zwischen ihnen bleibt weiterhin bestehen. Nur eben mit unterschiedlichen Wohnsituationen.

"Ist ein Einschnitt": So sehr fehlen sich Marcel und Alex beim Dreh

Nicht nur für Fans, sondern auch für Marcel und Alex ändert sich auf ihrer Arbeit viel. Die beiden haben seit der ersten Folge gemeinsam gedreht und wegen der neuen Storyline wird sich das schlagartig ändern. Alex betont im Interview:

In Hinblick auf die Dreharbeiten ist es aber tatsächlich ein krasser Cut, weil wir seit Stunde Eins kontinuierlich zusammengedreht haben. Ich habe Marcel bisher fast fünf Tage die Woche gesehen, teilweise öfter und länger als meine Familie. Jetzt sehe ich ihn nur noch, wenn wir im Kräsch drehen, dafür ist aber das Wiedersehen dann umso schöner.

Er drehe zwar immer noch mit anderen "tollen Leuten", aber Marcel würde schon fehlen, denn sie seien einfach ein eingespieltes Team. Auch Marcel findet rührende Worte für seinen Spielkollegen:

Für die Sendung geht keine Ära vorbei, für das Arbeiten hinter der Kamera ist es ein Einschnitt. Mit den Girls ist es auch super, aber die Bindung zu Alex ist eine ganz andere, da herrscht blindes Vertrauen. Er wird immer mein Lieblingskollege bleiben, auch wenn wir nie mehr zusammendrehen würden.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So könnt ihr Berlin – Tag & Nacht schauen

Berlin – Tag & Nacht wird täglich um 19:05 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ kann man die jeweilige Folge bereits eine Woche im Voraus anschauen.