Besetzung von Der weiße Kobold: Daher kennst du Frederick Lau

Heute Abend läuft mit Der weiße Kobold der neueste Teil der österreichscihen TV-Filmreihe Stadtkomödie im Fernsehen. Die Hauptrolle spielt Frederick Lau. Doch wer ist das eigentlich?

In Österreich gibt es eine erfolgreiche Fernsehfilmreihe namens Stadtkomödie, die seit 2016 produziert wird und Geschichten aus verschiedenen österreichischen Städten erzählt. Neun Ausgaben sind bereits erschienen und haben uns in die Straßen von Salzburg, Graz und Co. entführt. Heute Abend läuft das nächste Kapitel im Fernsehen.

Der weiße Kobold ist die zehnte Stadtkomödie. Dieses Mal finden wir uns in Wien ein und folgen einem jungen Mann namens Freddy Sternthaler, der für eine Speditionsfirma arbeitet und den zwielichtigen Geschäften seines Chefs auf die Spur kommt. Gespielt wird dieser Freddy von dem deutschen Schauspieler Frederick Lau.

Heute im TV: Der weiße Kobold läuft heute Abend um 20:15 Uhr im Ersten. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00:15 Uhr.

Hauptdarsteller der neuen Stadtkomödie: Die Karriere von Der weiße Kobold-Star Frederick Lau im Überblick

Wenn ihr euch im deutschen Kino der letzten zwei Dekaden etwas auskennt, dürfte auch Frederick Lau (geboren am 17. August 1989) sicherlich das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sein. Der aus Berlin stammende Schauspieler steht seit den frühen 2000er Jahren vor der Kamera, anfangs in Kinderfilmen wie Das fliegende Klassenzimmer (2003) und Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen (2004).

Port Au Prince Pictures Frederick Lau in Schrotten

Entscheidend für seinen Durchbruch war Die Welle (2008), in dem er an der Seite von Jürgen Vogel die zweite Hauptrolle spielt. Für seine Darbietung wurde er mit dem Deutschen Filmpreis als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Auch den Besten Hauptdarsteller hat er bereits gewonnen, nämlich für den rastlosen Berlin-Thriller Victoria (2015), der in einer einzigen Einstellung gedreht wurde.

Im Lauf seiner seit über 20 Jahren anhaltenden Karriere ist Lau in sehr verschiedenen Produktionen aufgetaucht. Kinofilme, Fernsehfilme, Kurzfilme, Serien und Musikvideos: Über 100 Einträge stehen in seiner Filmographie. Mit Der weiße Kobold-Regisseur Marvin Kren hat er auch die gefeierte Gangsterserie 4 Blocks (2017) umgesetzt. Lau spielt alles von Drama über Komödie bis zu eigenwilligen Genre-Stoffen wie Gutland (2017).

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.