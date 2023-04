Besser als Harley Quinn: Erster langer Barbie-Trailer mit Margot Robbie verspricht einen der besten Filme des Jahres

Margot Robbie spielt Barbie im ersten langen Trailer für den heiß erwarteten Film, in dem die ikonische Puppe ein großes Abenteuer erlebt.

Barbie könnte eine der positiven Überraschungen des Sommers werden. In dem Film spielt DCs Harley Quinn, Margot Robbie, die berühmte Puppenheldin. An ihrer Seite steht mit Ken kein Geringerer als Ryan Gosling. Und auf dem Regie-Stuhl sitzt die oscar-nominierte Greta Gerwig (Little Women). Was für ein Film uns nun bei Barbie erwartet, verrät euch der erste längere Trailer zum Film.

Schaut euch hier den neuen Trailer für Barbie an:

Barbie – Teaser Trailer 2 (English) HD

Worum geht's in dem Film mit Harley Quinn-Star Margot Robbie?

Die Infos zur Story sind etwas dürftig. Aber die Synopsis von Barbie verspricht Folgendes: Eine Barbie-Puppe wird aus Barbieland ausgeschlossen, weil sie nicht perfekt genug ist und von der Norm abweicht. Sie begibt sich auf ein Abenteuer in der echten Welt.

Ryan Gosling spielt die Puppe Ken, einen "Dummbeutel", der von Barbie besessen sein soll. Will Ferrell (Stiefbrüder) übernimmt in einem Meta-Twist die Rolle des CEOs von Barbie-Hersteller Mattel.

Warner Bros. Barbie

Inszeniert wird Barbie von Little Women-Regisseurin Greta Gerwig, die das Drehbuch zusammen mit Lebensgefährte und Marriage Story-Regisseur Noah Baumbach verfasst hat.



Wann kommt Barbie im Kino?

Bis zum persönlichen Kennenlernen mit Barbie müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Der Film startet erst am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

Zur Besetzung gehören neben Margot Robbie und Ryan Gosling auch Sex Education-Star Emma Mackey, ihr Netflix-Mitschüler Ncuti Gatwa und Shang-Chi-Darsteller Simu Liu.

Podcast für Film-Fans: Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.