Besser als Tom Holland im MCU: Der aufregendste Spider-Man kehrt in erstem Video zurück

Ein erstes Video kündigt die Rückkehr von Miles Morales aus Spider-Man: A New Universe an. Die Fortsetzung des animierten Marvel-Krachers kommt dabei überraschend sogar als Zweiteiler.

Neben dem MCU hat sich Sony in den letzten Jahren ein eigenes Marvel-Universum aufgebaut, das mit schrägen Antihelden wie Venom an den Kinokassen eingeschlagen ist. Zu Sonys "kleinem" Marvel-Universum zählt auch der animierte Blockbuster Spider-Man: A New Universe, der in unserem Ranking besser als beide Spider-Man-Filme mit Tom Holland aus dem MCU abgeschnitten hat.

Durch die knallbunte, abgefahrene Inszenierung und den unglaublichen Ideenreichtum ist der animierte Miles Morales der aktuell aufregendste Wandkrabbler. Ein neues Video gibt jetzt einen ersten Einblick in die Fortsetzung von Spider-Man: A New Universe. Überraschend wurde auch enthüllt, dass das Sequel als Zweiteiler veröffentlicht wird.

Erster Einblick in Spider-Man: Across the Spider-Verse zündet abgefahrenes Stil-Feuerwerk

Wer den ersten Marvel-Animationsfilm von 2018 gesehen hat, kann schon erahnen, was für ein Style-Exzess auch die Sequels wieder werden dürften. Im ersten Video zu Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One ist neben Miles Morales (Shameik Moore) auch Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) zu sehen. Ihre Paralleldimension enthüllt wieder einen völlig neuen Stil.

Schaut hier den ersten Einblick in das animierte Spider-Man-Sequel:

Spider-Man Across the Spider Verse Part One - Teaser Trailer (English) HD

Über Entertainment Weekly enthüllte das Regie-Duo Chris Miller und Phil Lord, dass ihre Geschichte für Miles Morales immer größer wurde und deshalb zwei statt nur einer Fortsetzung daraus wurden. Dabei sprachen die Macher auch darüber, dass jede der einzelnen Dimensionen in der Fortsetzung ihren ganz eigenen Stil bekommt.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One soll am 13. Oktober 2022 bei uns ins Kino kommen. Der zweite Teil des Sequels folgt dann irgendwann 2023.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.