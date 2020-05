Bester Marvel-Film als Trash-Fest: Die russischen Guardians heute im TV

Heute Abend könnt ihr euch bei Tele 5 den russischen Guardians of the Galaxy-Abklatsch ansehen. Die absurde Prämisse des Trash-Fests Guardians wollen wir euch nicht vorenthalten.

Mit Guardians hat die russische Filmindustrie 2017 ihre nicht ganz so ernst gemeinte Antwort auf Ensemble-Filme aus dem MCU wie Marvel's The Avengers oder Guardians of the Galaxy geliefert. Heute Abend um 20:15 Uhr strahlt Tele 5 das 100-minütige Superhelden-Trash-Fest für euch aus.

Das sind die russischen Guardians

Bei den amerikanischen Guardians of the Galaxy sind es ein klamaukiger Mensch, eine grünhäutige Assassinin, ein muskelbepackter Mutant, ein Waschbär und ein Baum. Bei den russischen Guardians in Sarik Andreasyans Film sind es im Gegensatz zu Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot nur vier übermenschliche Gestalten, die aufeinandertreffen.

Arsus, der ein Hybrid aus Mensch und Bär ist und ein wenig dem Hulk gleicht, Ler, der Gestein manipulieren kann, Khan, der mit seinen Klingen ein Meister der schnellen Bewegung ist und damit ein wenig am Gamora erinnert und zu guter Letzt eine Dame namens Kseniya, die ihre Gestalt zu Wasser verwandeln kann.

Absurdes Russland im Trash-Fest Guardians

Diese vier werten Helden wurden einst im Rahmen des Geheimprojekts „Patriot“ erschaffen. Denn die Sowjetunion hat während des Kalten Krieges das Gerücht erfahren, dass in den USA ein streng geheimes Superheldenprogramm stattfindet. Und das kann Mütterchen Russland natürlich nicht einfach so hinnehmen und muss mit dem Feind aus dem Westen gleichziehen.

So wird eine Riege von Menschen mit übernatürlichen Kräften ins Leben gerufen, die als Guardians bezeichnet werden. Doch mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wird auch das Ende dieses Geheimprojekts herbeigerufen. Erst, als das wissenschaftliche Superhirn August Kuratov versucht die Herrschaft über das Land zu erringen, werden die vier titelgebenden Guardians reaktiviert. Möge das Trash-Fest beginnen.

Mit einer IMDb-Wertung von 3,9 oder gerade einmal 30% bei Rotten Tomatoes spricht das Trash-Spektakel für sich. Und auch unter der Moviepilot-Community gab es gerade einmal eine durchschnittliche User-Wertung von 4,7. Als Vergleich dazu ist Guardians of the Galaxy-Teil mit einer durchschnittlichen Community-Wertung von 7,9 noch immer der beliebteste MCU-Film der Moviepiloten.

