Bevor Pedro Pascal Schauspieler wurde, verdiente er auf unerwartete Weise sein Geld

Pedro Pascal kennt ihr aus The Last of Us, dem neuen Fantastic Four-Film oder The Mandalorian. Heute ist er im Internet allgegenwärtig, doch vor seiner Schauspielkarriere hat er ganz woanders gearbeitet.

Pedro Pascal begeistert die Massen nicht nur vor der Kamera, sondern wirkt auch in Interviews höchst sympathisch. Seine offene Art und Bühnen-Präsenz könnte der Schauspieler sich auch bei einem eher überraschenden Job angeeignet haben, dem er nachgegangen ist, bevor er Schauspieler wurde.

Pedro Pascal hat in seinen jungen Jahren als Go-Go-Tänzer gearbeitet

Pedro Pascal blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Der Mandalorian-Darsteller war unter anderem eine ganze Weile lang in der spanischen Stadt Madrid. Eigentlich wollte er dort eine Studie für seinen Anthropologie-Kurs an der New Yorker Universität durchführen.

Aber es gefiel ihm in Madrid so gut, dass er noch zwei Monate dranhängte. In dieser Zeit hat er laut eigener Aussage viel gefeiert, aber auch gearbeitet – und zwar als Go-Go-Tänzer. Dabei soll er silberne Haare und auffälliges Make-up sowie Schuhe mit Plateau-Sohlen getragen haben. Einen Überblick bekommt ihr hier in diesem Beitrag:

Die Klamotten blieben aber immer an, Pedro Pascal sei kein Stripper gewesen. Der Club, in dem Pedro Pascal getanzt haben soll, gehörte einem Choreografen namens Dani Pannullo, der wenige Jahre später eine eigene Dance-Company gegründet hat.

Wie lange ist das her? Offenbar war Pedro Pascal in den 1990er Jahren in Madrid und seine Karriere als Go-Go-Tänzer hat 1996 stattgefunden. Wenn ihr also heute seht, wie der Mann auf Partys tanzt, wisst ihr, wo er das gelernt hat.

