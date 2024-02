Bildgewaltiger Fantasy-Film in limitierter Edition bei Amazon: Er kostete nur 3 Millionen und spielte über 300 Millionen ein

Er gilt als einer der besten Filme der letzten Jahre: Das Anime-Meisterwerk Your Name erzählt eine hochemotionale Liebesgeschichte in einer selten dagewesenen visuellen Pracht. Bei Amazon gibt's die limitierte Collector's Edition jetzt günstig.

Selten schafft es ein Animefilm derart in das Mainstream-Sichtfeld, wie es Your Name. - Gestern, heute und für immer getan hat. Makoto Shinkais romantischer Fantasy-Film war im Kino unfassbar beliebt und schaffte es sogar auf Platz 3 der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten . Bei Amazon bekommt ihr die limitierte Collector's Edition jetzt supergünstig – in anderen Shops zahlt ihr mindestens das Doppelte.

Darum geht's in Your Name

Die Teenagerin Mitsuha Miyamizu ist vom Leben in der Kleinstadt gelangweilt und träumt davon, ein Schuljunge in Tokyo zu sein. Was nur eine Träumerei ist, wird plötzlich wahr, als sie eines Morgens im Körper von Taki Tachibana aufwacht. Der 17-jährige Schüler aus Tokyo findet sich wiederum in Mitsuhas Körper wieder.

Los geht eine turbulente Erkundungsreise nach den Ursachen der mysteriösen Verwandlung, denn seit dem Tausch sind die beiden eng verbunden, auch wenn sie sich davor überhaupt nicht gekannt hatten. So kommt das Paar sich immer näher, bis sie den Entschluss fassen, sich endlich zu treffen. Doch das ist gar nicht so einfach....

So sieht die Collector's Edition aus:

Bildhübsche Animation, beeindruckende Match-Shots, malerische Zeitraffersequenzen – all das ist an sich schon eine Meisterleistung, doch Makoto Shinkai versteht es auch, diese visuelle Wucht für Geschichte und Charaktere zu nutzen. Presse und Publikum waren begeistert und strömten in Scharen in die Kinos.



Innerhalb Japans ist Your Name nach dem Ghibili-Klassiker Chihiros Reise ins Zauberland der zweiterfolgreichste japanische Film aller Zeiten und selbst wenn man internationale Blockbuster mit einrechnet, steht er auf Platz 4.

Auch Makoto Shinkais Nachfolgewerk Weathering With You kam hervorragend an. Bei Amazon bekommt ihr die limitierte Collector's Edition gerade deutlich günstiger.

Auch dieser Anime-Film ist ein Coming-of-Age-Drama, dieses Mal im verregneten Tokyo angesiedelt. Hodaka hat keine Lust mehr auf seinen Schulalltag und türmt einfach nach Tokio. Doch die raue Großstadt, der Dauerregen und das Getümmel setzen ihm ziemlich zu. Als sein Geld zu Ende geht, heuert er bei einem zwielichtigen Magazin als Mädchen für alles an....

Unsere Kolleg:innen von Filmstarts fassen es in der Kritik zu Weathering With You schön zusammen: "Makoto Shinkai kreiert einmal mehr technisch perfektes Animationskino zum Staunen, Schwelgen und Träumen".

Auch dieses Jahr könnt ihr spannende neue Anime-Filme erwarten. Große Franchises wie Detektiv Conan und Demon Slayer erhalten Fortsetzungen, während Fans von Sport-Animes sehnsüchtig auf Haikyuu!! the Movie: The Battle at the Garbage Dump warten, der heute in Japan in den Kinos erscheint.

