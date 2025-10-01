Bildgewaltiger Horror mit 500.000 Zombies und Star Wars-Star Daisy Ridley: Erster Trailer zu We Bury the Dead

Star Wars-Star Daisy Ridley sucht in ihrem neuesten Film während der Zombie-Apokalypse ihren Mann. Zum Horror-Film We Bury the Dead gibt es jetzt den ersten Teaser.

Wer das Universum gerettet hat, den werden hunderttausende von Zombies nicht schrecken. Das gilt jedenfalls für Star Wars-Star Daisy Ridley, die bald in einer furchterregenden Zombie-Apokalypse ihren Mann sucht. Der erste Teaser zu We Bury the Dead ist jetzt da.

Schaut hier den ersten Trailer zu We Bury the Dead:

We Bury The Dead - Teaser (English) HD

Star Wars-Heldin Daisy Ridley erlebt Apokalypse nach gigantischem Unfall

We Bury the Dead spielt auf der australischen Insel Tasmanien. Dort hat ein vorbeifahrendes US-Kriegsschiff für einen gigantischen Unfall gesorgt, bei dem 500.000 Menschen gestorben sein sollen. Ava (Ridley) meldet sich als amerikanische Helferin freiwillig, um die Leichen zu bergen.

Aber tatsächlich hat sie auch einen ganz persönlichen Grund, nach Tasmanien zu kommen: Ihr Ehemann Mitch (Matt Whelan) hat dort einen Luxus-Urlaub verlebt, als der Unfall passiert ist. Sie hofft darauf, ihn lebendig wiederzufinden. Doch als wären 500.000 Leichen nicht schlimm genug, spricht sich in rasender Schnelligkeit ein Gerücht unter den Helfer:innen herum: Die Toten bleiben nicht tot.

Nach dem Ende der neuesten Star Wars-Trilogie versucht sich Daisy Ridley an einer Auswahl verschiedenster Rollen. So war sie zuletzt unter anderem in der Sci-Fi-Action Chaos Walking, dem Bio-Drama Die junge Frau und das Meer und dem Thriller Cleaner zu sehen.

Wann kommt der Horror-Film We Bury the Dead ins Kino?

Für We Bury the Dead gibt es aktuell noch keinen deutschen Kinostart. Beim diesjährigen Fantasy Filmfest konnten wir uns aber bereits einen Eindruck von dem Film verschaffen.

Horror-Podcast zu The Walking Dead: Lohnt sich Daryl Dixon Staffel 3?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 3. Staffel der Horrorserie The Walking Dead: Daryl Dixon startet am 8. September 2025 bei Magenta TV und verlagert die Geschichte von Carol und Daryl nach Spanien. Das frische Setting und ein neuer Cast versprechen einen aufregenden Neuanfang. Zombie-Fan Max konnte die 7 neuen Folgen bereits sehen und verrät euch im Seriencheck, wie viel spanische pasión und Italowestern-Vibes wirklich in der The Walking Dead-Rückkehr stecken.