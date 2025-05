Das Millionen-Imperium von Bill und Tom Kaulitz: So reich sind die Tokio Hotel-Stars wirklich

Bill und Tom Kaulitz sind Deutschlands berühmteste Zwillinge. In den 2000ern wurden sie zu Teenie-Idolen, doch auch 20 Jahre später überzeugen sie als sympathische Medienpersönlichkeiten mit eigener Netflix-Show. So reich sind die Kaulitz & Kaulitz-Stars wirklich.

Sie kamen aus der ostdeutschen Provinz und mauserten sich als Teenies zu waschechten Superstars: Bill und Tom Kaulitz sind aus der Promiwelt nicht mehr wegzudenken. Heute führen sie ein glamouröses Leben in Hollywood und verkehren mit Stars wie Heidi Klum. Der langanhaltende Erfolg macht sich auch auf dem Konto bemerkbar: So hoch ist das Vermögen von Bill und Tom Kaulitz wirklich.

Bill und Tom Kaulitz sind erfolgreicher denn je: So verdienen sie 20 Jahre nach ihrem Durchbruch ihr Geld

Bill und Tom Kaulitz wurden 2005 mit der Band Tokio Hotel und ihrem Hit "Durch den Monsun" über Nacht zu Megastars. Die frechen Teenie-Rocker kamen vor allem bei den weiblichen Fans extrem gut an und verkauften während ihrer 20-jährigen Karriere mehr als zehn Millionen Tonträger – damit zählen sie zu den erfolgreichsten deutschen Musik-Acts der Gegenwart. Nach einer traumatischen Fan-Begegnung flohen die Zwillinge in den 2010er-Jahren nach Los Angeles, wo sie seitdem das luxuriöse Leben in den Hollywood Hills genießen.

Auch nach dem Umzug ging es erfolgreich weiter: Die Tokio Hotel-Stars legten das Emo-Image ab und begannen damit, ihre Fans mit erwachsenen Popklängen zu begeistern. Aber auch abseits der Musik läuft es prächtig. Bill, der Paradiesvogel und Tom, der gelassene Rocker, haben sich zu beliebten Promis gemausert, die gern gesehene Gäste in TV-Shows sind und mit Kaulitz-Hills - Senf aus Hollywood sogar einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands haben. 2024 kam dann noch ihre eigene Netflix-Dokusoap dazu, die so erfolgreich war, dass schon bald die zweite Staffel startet.

Mehr Kaulitz-News:

So reich sind Bill und Tom Kaulitz wirklich

Bei einer solchen Ausnahmekarriere ist es kein Wunder, dass Bill und Tom Kaulitz ein Millionenimperium aufgebaut haben. Laut Vermögen Magazin dürfen sich Tom und Bill jeweils über ein geschätztes Vermögen von 20 Millionen Euro freuen.

Diese Schätzung sei allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bill Kaulitz ließ im Podcast verlauten, dass Informationen über seinen Reichtum nicht von offiziellen Stellen kämen. "Wenn du jetzt googelst 'Bill Kaulitz Vermögen', da kommen die wildesten Zahlen", so der Sänger. "Woher will Forbes wissen, wie viel Geld ich jetzt hätte." Er selbst würde sein Vermögen nämlich geheim halten: "Ich mache das ja nirgendwo öffentlich." Ob die Kaulitz-Zwillinge nicht in Wahrheit sogar noch reicher sind, wissen nur sie selbst.

Kaulitz & Kaulitz auf Netflix: Dann geht es mit Staffel 2 weiter

Die erste Staffel von Kaulitz & Kaulitz kann auf Netflix gestreamt werden. Alle 8 Folgen stehen auf Abruf bereit. Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, um Staffel 2 zu genießen: Am 17. Juni 2025 starten die neuen Folgen auf Netflix.