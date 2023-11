"Bin auf die Knie gefallen": Die beste Sci-Fi-Serie auf Netflix geht endlich weiter, aber viele Fans sind aus gutem Grund extrem enttäuscht

Netflix hat die Rückkehr seiner für viele besten Sci-Fi-Serie angekündigt. Die Community ist durch die Nachricht zwischen Begeisterung und Enttäuschung hin- und hergerissen.

Videospiel-Verfilmungen haben endlich ihre goldene Ära erreicht. Was zuletzt The Last of Us bewiesen hat, musste vorher mit dem grandiosen Arcane schon allen klar werden. Die laut Collider beste Netflix-Original-Serie auf IMDb wird mit einer zweiten Staffel zurückkehren, die endlich auch ein Startdatum hat. Fans der Animations-Mixtur aus Sci-Fi- und Fantasy-Elementen sind von der Ankündigung begeistert, ärgern sich allerdings über den Zeitrahmen.

Netflix verkündet große Sci-Fi-Rückkehr, aber die Fan-Reaktionen sind gespalten

Arcane spielt in der Welt des Videospiels League of Legends und dreht sich um die ungleichen Schwestern Jinx (Originalstimme: Ella Purnell) und Vi (Hailee Steinfeld). Im brodelnden Konflikt zwischen der reichen Stadt Piltover und dem heruntergekommenen Stadtteil Zaun finden sie sich auf unterschiedlichen Seiten wieder.

Wie Netflix jetzt verkündet hat, soll Arcane Staffel 2 am 2. November 2024 erscheinen. Der Großteil der Fans zeigt sich von der lange erwarteten Enthüllung uneingeschränkt begeistert.

"Ich bin auf die Knie gefallen", steht etwa auf Twitter zu lesen, manche sprechen von der "Rückkehr der besten fiktiven [Serie]". "Endlich kehrt Arcane zurück", freut sich ein dritter Fan. Aber nicht bei allen ist die Freude derart ungetrübt.

Manche reagieren schlicht mit einem verstörten Gesicht, andere schreiben "Ich habe Staffel 1 vor fünf Minuten fertig geschaut und jetzt muss ich ein Jahr warten? Scheiße!" "Traurig, dass wir ein Jahr warten müssen", pflichtet ein weiteres Community-Mitglied bei.

Auch wenn sich Millionen auf Arcanes zweite Staffel freuen, ist der Frust der Fans verständlich. Staffel 1 der Serie erschien bereits im November 2021, bis zu den neuen Folgen werden also volle drei Jahre vergangen sein. Grund für die lange Wartezeit ist unter anderem die extrem aufwendige Animation, die von vielen als Meilenstein der Branche gefeiert wird.

