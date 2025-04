"Bitte hört auf": Wednesday-Fans wollen nach dem Staffel 2-Trailer nur eine Sache

Lange mussten Wednesday-Fans warten, jetzt gibt es endlich den ersten Teaser-Trailer zu Staffel 2 zu sehen. Doch eine Sache sorgt für mächtigen Ärger.

Die 1. Staffel von Wednesday hat im November 2022 ihren Weg zu Netflix gefunden und ist dort innerhalb kürzester Zeit zum unglaublichen Hit avanciert. Bis heute hält die Fantasy-Horror-Comedy mit Jenna Ortega den 1. Platz der meistgestreamten englischsprachigen Netflix-Serien. Die Veröffentlichung ist jedoch schon zweieinhalb Jahre her – und Fans scharren mit den Hufen.

Der erste Teaser-Trailer zu Staffel 2 hat jetzt endlich lang ersehnten Nachschub geliefert – jedoch gleichzeitig eine Tatsache enthüllt, die bei Fans für mächtigen Ärger sorgt: Das sind die Starttermine (Mehrzahl) der neuen Season.

Wednesday-Fans ärgern sich über Teilung von Staffel 2 – nach fast 3 Jahren Wartezeit

Nach Veröffentlichung des Teaser-Trailers kommentierten Wednesday-Fans fleißig auf X (ehemals Twitter) unter dem offiziellen Post von Netflix und teilten ihre unmittelbaren Gefühle zu den neuen Bewegtbildern mit. Dabei ließen sich zahlreiche Anhänger:innen über die Entscheidung des Streamers aus, Staffel 2 in zwei Teilen zu veröffentlichen.

"BITTE hört auf Staffeln so zu trennen, das macht keinen Sinn", heißt es da von einem Fan. "Habe Staffel 1 geliebt, aber 3 Jahre Wartezeit für 8 Episoden und dann teilt ihr die auch noch in mehrere Teile auf", schreibt ein weiterer Fan. Andere stimmen ein: "Warum teilt ihr das nach 3 Jahren Wartezeit" und "3 Jahre für 8 Folgen ist WILD".

Andere Fans verfielen nach der Zweiteilung in regelrechte Sorge, was die Qualität der Serie angeht: "Warum glaube ich, dass die Staffel langweilig wird, denn warum wird es in zwei Hälften geteilt?", fragt sich ein Fan. "Jenna Ortega ist so eine großartige Künstlerin. Netflix, warum teilt ihr Serien in kleine Teile auf? Hält das das Publikum bei der Stange?", philosophiert ein weiterer.

Noch ein Wednesday-Fan kommentiert leicht versöhnlicher und spricht dabei aus, was viele denken: "Ich ziehe es vor, eine komplette Staffel auf einmal zu bekommen. Aber ich bin glücklich, dass wir mehr von Wednesday ab August sehen." Andere spiegeln diese Meinung, denn die Vorfreude auf die neue Staffel scheint trotz der langen Wartezeit und Teilung weitgehend ungetrübt: "Hat mir Gänsehaut verpasst", "Ich bin bereit", "Die Spannung beginnt jetzt", "Kann es kaum erwarten" und "Großartig" heißt es weiter in den Kommentaren zum frischen Teaser-Trailer.

Zumindest dürfen sich Wednesday-Fans auf einen vergleichsweise früheren Start der neuen Staffel freuen, als von vielen befürchtet. Denn zuletzt wurde Staffel 2 in Insiderkreisen erst für Herbst 2025 gehandelt. Jetzt soll Teil 1 jedoch bereits am 6. August 2025 auf Netflix erscheinen. Teil 2 folgt am 3. September. Die neue Season umfasst acht Episoden.

Darum geht's in Wednesday Staffel 2 auf Netflix

In Wednesday Staffel 2 kehrt Jenna Ortega als die titelgebende Antiheldin zurück und muss sich auf neue Herausforderungen und Abenteuer gefasst machen. Die offizielle Synopsis der neuen Season lautet folgendermaßen:

Wednesday Addams kehrt in die gotischen Hallen der Nevermore Academy zurück, wo frische Verbündete und Feinde auf sie warten. In dieser Staffel muss Wednesday mit Familie, Freund:innen und alten Widersacher:innen zurechtkommen, die sie in ein weiteres Jahr voller wunderbar düsterem und verrücktem Chaos stürzen. Bewaffnet mit ihrem messerscharfen Verstand und unbewegtem Charme, wird Wednesday auch in ein neues unheimliches übernatürliches Abenteuer hineingezogen.

Bis dahin könnt ihr euch noch einmal Staffel 1 zu Gemüte ziehen, die natürlich weiterhin bei Netflix streamt.