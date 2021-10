Bizarrste Netflix-Serie kehrt zurück: Der Trailer zu Tiger King 2 ist genug Internet für heute

Der Trailer zu Netflix' Tiger King 2 ist ein Fest des Bizarren, das euch sprachlos zurücklassen wird. Fans der ersten Staffel der Doku-Serie über private Großkatzen-Zoos werden voll auf ihre Kosten kommen.

In den ersten Lockdown-Monaten 2020 war Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere unsere Rettung. Nichts lenkt besser von einer Pandemie und ihren Folgen ab als eine Serie über die Konflikte von privaten Großkatzen-Halter:innen in den USA. Die Doku-Serie über den Aufstieg und Fall des Tiger Kings Joe Exotic (der Mann mit dem blondierten Vokuhila, ihr kennt ihn) war ein Mega-Erfolg bei Netflix.

Der unfassbare Teaser-Trailer zu Tiger King 2

Natürlich führt der Streamingdienst die Serie weiter, denn "Staffel 1 hat nur an der Oberfläche gekratzt", raunt der der kurze Trailer. Wie die berüchtigte Staffel 1 ruft auch dieser kurze Clip so ein Gefühl zwischen unstillbarer Neugier nach weiteren exzentrischen Einblicken und matter Müdigkeit hervor. Lest hier die Hintergründe über das Phänomen Tiger King nach.

Tiger King - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Es ist einfach zu viel, zu viele schlechte Frisuren, zu viel illegitimes Selbstvertrauen, zu viele traumatisierte Tiere, zu viele Baseball-Caps über Kopftüchern. Die eineinhalb Minuten Tiger King 2-Trailer sind genug Internet für heute.

Wann startet Tiger King 2 bei Netflix?

Am 17. November 2021 ist es soweit.

