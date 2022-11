Black Friday-Kracher: Abonniert Sky und erhaltet einen Amazon 100 Euro-Gutschein geschenkt – nur noch heute im Angebot

Zu den besten Black Friday-Angeboten zählt auch eine Aktion von Sky, bei der ihr neben dem Abo einen 100 Euro-Gutschein von Amazon bekommt. Hier erfahrt ihr alle Details dazu.

Nach den vielen vorläufigen Angeboten und Schnäppchen findet mit dem Black Friday und Cyberweek gerade das größte Shopping-Event des Jahres statt. Zu den zahlreichen Sonderpreisen hat Sky eine Aktion im Angebot, bei der ihr neben günstigeren Abos auch Amazon-Gutscheine als Prämien bekommt.

Aber Achtung: Da Angebot gilt nur noch bis heute Mitternacht!

Black Friday-Angebot von Sky: Beim Abo sparen und Amazon-Gutschein absahnen

Bei Sky können Film-, Serien und Sport-Fans nicht nur ordentlich beim Abo-Preis sparen, sondern kriegen obendrauf Einkäufe im Wert von 100 Euro geschenkt. Im Cyberweek-Deal von Sky bekommt ihr das Monatsabo des Cinema und Entertainment-Pakets für 30 Euro pro Monat anstatt 42,50 Euro. Mit dabei ist auch Sport und Bundesliga. Außerdem entfällt die einmalige Aktivierungsgebühr von 29 Euro. Als Prämie gibt es einen 100 Euro Amazon-Gutschein gratis dazu.

Wer fünf Euro drauflegt, kriegt das genannte Angebot mit Entertainmemt plus inklusive Netflix! Für 35 Euro kriegt ihr im ersten Jahr also das komplette Film-, Serien- und Sport-Angebot von Sky, dazu Netflix und 100 Euro bei Amazon obendrauf.



Zu den Serien-Highlights im Katalog von Sky gehören aktuell die brandneue Game of Thrones-Serie House of the Dragon, die neuste Staffel von Babylon Berlin, die noch nicht im Free-TV lief, gefeierte Serien wie Gangs of London, Rick and Morty, The White Lotus und mehr.

Vorsicht vor Preis-Tricks: Was ihr beim Black Friday beachten müsst

Während des Black Friday und der Cyber Week locken Online-Händler mit diversen Schnäppchen und Angeboten, während sie einander beim Preis unterbieten wollen. Aber trotzdem lohnt sich bei jedem Deal genaues Hinschauen. Denn die Anbieter tricksen gerne und versuchen, ihre Kunden mit angeblichen Mega-Rabatten zu locken, die gar keine sind.

Beispielsweise erhöhen einige Händler für bestimmte Produkte vor Beginn der Cyber Week die Preise, nur um anschließend während der Rabattschlacht vermeintlich besonders große Reduzierungen von 50 Prozent und mehr zu proklamieren. In Wirklichkeit war das jeweilige Produkt einen Monat vor Beginn der Cyber Week vielleicht genauso teuer wie während der Angebotswoche.