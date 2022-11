Bis zu 43 Prozent Black Friday-Rabatt: Kabellose Staubsauger von Dyson und Hoover bei Amazon stark runtergesetzt

Zum Black Friday könnt ihr bei Amazon günstige Akku-Staubsauger fürs heimische Wohnzimmer und Tierhaare kaufen. Wir stellen euch die besten Deals vor.

Da hat man einen schönen Fernsehabend mit Freunden verbracht, aber wenn man am nächsten Tag aufräumen will, macht der Staubsauger nicht mit. Falls ihr also schon länger mit dem Gedanken spielt, euch ein neues Gerät anzuschaffen, dann solltet ihr euch die aktuellen Black Friday-Deals bei Amazon nicht entgehen lassen.

Akku-Sauger für unter 100 Euro Top-Deal Amazon

Denn im Rahmen der Rabattaktionen zum Black Friday und zur Cyberweek gibt es vom 18. bis zum 28. November 2022 verschiedene Akku-Staubsauger von Dyson und Hoover besonders günstig. Bei welchen Modellen ihr bis zu 43 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis sparen könnt und welche Vorteile ein Akku-Staubsauger mit sich bringt, erklären wir euch jetzt.

Allgemeine Tipps und Hinweise zum Black Friday und zur Cyberweek lest ihr derweil in unserem gesonderten Artikel zu den Rabattaktionen.



Akku-Staubsauger von Dyson und Hoover: Dreck weg im Handumdrehen zu echten Schnäppchenpreisen



Akku-Staubsauger besitzen gegenüber herkömmlichen, kabelgebundenen Staubsaugern diverse Vorteile: Sie verzichten auf eine externe Stromzufuhr, sodass ihr nicht ständig den Stecker ziehen müsst, wenn ihr den Raum wechselt. Dadurch bleibt ihr flexibel und kommt zügiger mit der Reinigung voran als bei einem kabelgebundenen Gerät.



Außerdem handelt es sich bei den Staubsaugern, die wir euch hier näher vorstellen, um beutellose Geräte. Das Nachkaufen von Staubsaugerbeuteln entfällt deshalb, was nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schont. Zwar müsst ihr den Akku eures Staubsaugers regelmäßig aufladen, allerdings sind die Geräte so kompakt gebaut und die Ladedauer so kurz, dass sich daraus kaum Auswirkungen auf die Handhabbarkeit der Staubsauger ergeben.

Hoover 100 PETS: Günstiger Akkustaubsauger für Tierhaare um 43 Prozent günstiger

© Hoover Hoover H-FREE 100 PETS

Amazon bietet mit dem Hoover H-FREE 100 PETS ein günstiges Einsteigermodell unter den Akkustaubsaugern zu einem besonders kleinen Preis an. Dieses Gerät kostet nur 114 Euro und ist damit gegenüber der UVP um 43 Prozent reduziert. Für euer Geld bekommt ihr ein 2-in-1-Gerät aus Hand- und Stielstaubsauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit und spezieller Tierhaardüse.

Hoover PLUS ALL FLOORS & PETS: Top-Mittelklasse-Sauger für 230 Euro

© Hoover Hoover H-FREE 500 PLUS

Bei dem H-FREE 500 PLUS Akku-Staubsauger von Hoover handelt es sich quasi um eine leistungsfähigere Version des H-FREE 100. Die Saugleistung liegt bei 75 AW beziehungsweise 54 Wattstunden, was etwa der doppelten Menge des H-FREE 100 entspricht. Amazon verkauft diesen Staubsauger zum Black Friday für 229 Euro und damit 50 Euro günstiger als die UVP.

Hoover HF9: Leistungsstarker Akkusauger für unter 400 Euro

© Hoover Hoover HF9

Wer sich noch mehr Leistung wünscht, wird mit dem Hoover HF9 glücklich, der ebenfalls zum Black Friday bei Amazon deutlich günstiger erhältlich ist und eine Motorleistung von 350 Watt erbringt. Der Online-Händler bietet diesen Akku-Staubsauger zum Preis von 380 Euro an, was einem Rabatt von 90 Euro gegenüber der UVP entspricht.



Dyson Cyclone V10: Hochwertiges Top-Modell mit maximaler Akkuleistung

Als Alternative zu den drei Akku-Staubsaugern von Hoover legen wir euch außerdem den Dyson Cyclone V110 ans Herz. Hierbei handelt es sich um ein echtes High-End-Gerät, das ebenfalls mit einer Leistung von 350 Watt daherkommt und eine rund einstündige Akkulaufzeit besitzt.



Wer einen neuen Staubsauger sucht und sich mit dem Konzept des Akkusaugers anfreunden kann, sollte sich also diese Deals unbedingt näher anschauen. Weitere Deals rund um Black Friday, Cyberweek und Co. findet ihr wie gewohnt auf unserer Deals-Seite.

Übrigens: Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November 2022, also wie gewohnt den vierten Freitag im elften Monat. Die Cyber Week beginnt dementsprechend am 21. November 2022 und endet mit dem Cyber Monday am 28. November 2022. Die hier gelisteten Angebote gelten aber ab sofort und bereits ab dem 18. November 2022. Was ihr bei den Rabattaktionen beachten solltet, erklären wir euch in unseren Tipps und Tricks zum Black Friday.



