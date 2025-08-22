Blake Livelys erster Film nach It Ends with Us-Skandal steht fest: Sie kämpft auf einsamer Insel ums Überleben

Seit dem Rechtsstreit zwischen Blake Lively und ihrem It Ends with Us-Co-Star Justin Baldoni kehrt die Schauspielerin erstmals für einen neuen Film vor die Kamera zurück.

Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni war eines der größten Hollywood-Skandale des Jahres 2024. Nachdem zahlreiche Gerüchte um Fehlverhalten am Set von der Romanverfilmung Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us laut wurde, verklagte Lively ihren ehemaligen Co-Star und Regisseur im Dezember offiziell wegen sexueller Belästigung.

Seitdem wurde der Fall umfangreich in den Medien besprochen und hat viele Wendungen genommen. Jetzt kehrt Blake Lively für einen neuen Film vor die Kamera zurück.

Blake Lively dreht neuen Film: Darum geht's in The Survival List

Die romantische Komödie trägt laut dem Hollywood Reporter den Titel The Survival List und dreht sich um die TV-Produzentin Annie, die mit einer neuen Sendung betraut wird, die von dem berühmten Überlebens-Experten Chopper Lane geleitet wird.

Als die beiden auf einer einsamen Insel stranden, bemerkt Annie, dass Chopper ein Schwindler ist und keine Ahnung hat, wie er auf der Insel überleben soll. So überlässt er ihr das Ruder, sie aus dem Schlamassel wieder herauszuholen. Während sie dazu gezwungen werden, zusammenzuarbeiten, entdecken sie eine ungeahnte Chemie zwischeneinander ...

Lively wird in die Hauptrolle der TV-Produzentin Annie schlüpfen und ebenfalls als Produzentin des Films fungieren. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Tom Melia (Rye Lane). Wer die Inszenierung des Films übernimmt, ist noch nicht bekannt. Ebenso steht die Besetzung von Chopper Lane noch aus.

Wann kommt The Survival List mit Blake Lively?

Da sich der Film aktuell in der frühen Produktionsphase befindet, könnte es noch eine Weile dauern, bis wir The Survival List zu Gesicht bekommen. Wir rechnen mit einem Start – im Kino oder Streaming – frühestens Ende 2026.