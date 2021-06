Bombastische Fantasy-Action mit Arnold Schwarzegger und Jackie Chan: Das epische Duell gibt es jetzt in 4K

In einem neuen Actionspektakel treffen Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan aufeinander. Das Fantasy-Epos gibt es jetzt auf 4K-Blu-ray fürs Heimkino.

Wer Action-Bombast und Martial-Arts-Spektakel liebt oder einfach mal Arnold Schwarzenegger in Perücke sehen möchte, wie er mit Jackie Chan die Tapete wischt, sollte jetzt bei Iron Mask zugreifen: Das Fantasy-Epos mit den beiden Haudrauf-Stars gibt es seit heute im schicken 4K-Mediabook fürs Heimkino.

Action-Duell mit Arnold Schwarzenegger: Iron Mask jetzt neu auf 4K-Blu-ray

Iron Mask ist seit heute im prallgefüllten Mediabook erhältlich. Teil des Pakets sind drei Blu-ray-Fassungen: Es gibt den Fantasy-Kracher in 4K-Ultra-HD und in der 3D-Version, und zu guter Letzt als handelsübliche 2D-Blu-ray.

Wer es etwas schlichter mag, kann Iron Mask auf Amazon auch auf DVD * oder als Video on Demand * erwerben. Darüber hinaus gibt es den Film natürlich in der normalen Blu-ray-Version bei verschiedenen Anbietern.

Worum geht es in Iron Mask mit Arnold Schwarzenegger?

Nach dem Frankenstein-Abenteuer im Vorgänger Fürst der Dämonen hat sich Kartograf Jason Green (Jason Flemyng) Ärger eingehandelt. Eigentlich soll er im Auftrag des russischen Zaren dessen Land bereisen, doch noch sitzt er tief in den düsteren Verliesen des berüchtigten Tower of London.

Gut allerdings, dass er sein Los mit einem schlagkräftigen Handkantenmeister (Jackie Chan) teilt. Denn der verwickelt den schnauzbärtigen Wärter-Schrank namens James Hook (grandios: Arnold Schwarzenegger) in einen Kampf, in dessen Folge Green entkommt. Er tritt eine epische Reise an, die ihn nicht nur durch die Weiten Russlands, sondern unter anderem auch in das Reich eines chinesischen Drachen führt.

Lohnt sich Iron Mask fürs Heimkino?

Wer von Iron Mask ein kunstvolles Fantasy-Meisterwerk erwartet, wird vermutlich hier nicht fündig werden. Arnie- und Jackie-Chan-Fans mit einer Vorliebe für augenzwinkernde Action-Einlagen dürften sich allerdings wie zuhause fühlen.

