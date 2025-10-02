Brad Pitt aß in einer Szene so viele Bohnen, dass die gesamte Crew angewidert floh

Wenn Brad Pitt einen Raum betritt, scharen sich für gewöhnlich die Menschen um ihn. Zu Beginn seiner Karriere sorgte er jedoch dafür, dass ein ganzes Café evakuiert wurde.

Hollywood-Stars sind auch nur Menschen. Um das zu verdeutlichen, benötigt es oftmals keinerlei Worte, sondern lediglich – nun ja – ein paar Fürze, wie bereits eine peinliche Will Smith-Enthüllung offenbarte. In der heutigen Flatulenz-Anekdote aus der Traumfabrik geht es um niemand Geringeren als Oscarpreisträger und Leinwand-Beau Brad Pitt.

Der berichtete kürzlich im New Heights-Podcast der Football-Brüder Jason und Travis Kelce von einer recht unangenehmen Drehsituation zu Beginn seiner Karriere, in der Bohnen und seine eigenen Darmwinde kurzzeitig als Hauptdarsteller agierten.

"Die Natur nahm ihren Lauf": Brad Pitts Blähungen verjagten eine ganze Filmcrew

Die launige Hintergrund-Story schilderte Pitt wie folgt:

[Es war] einer meiner ersten Filme, ein kleiner Independent-Streifen. Wir drehen in diesem winzigen Café. Es ist voller Crewmitglieder, also sind etwa 60 Leute dort. Es ist heiß, man kann kaum atmen. Und meine Figur hat seit Tagen nichts gegessen und bekommt einen großen Teller Bohnen mit Speck.



Als aufstrebender Schauspieler beschloss Pitt, damals gerade mal 26 Jahre jung, die Szene im Stile eines Method Actors durchzuziehen und schaufelte die Bohnen tatsächlich in sich hinein – genau wie in den folgenden drei Takes. Das nennt man wohl Anfängerfehler, denn plötzlich entsprang aus Pitts Mitte kein Fluss, sondern etwas Geruchsintensiveres:

Es überkam mich und ich konnte nichts dagegen tun. Ich saß fest in diesem Stuhl und die Natur nahm ihren Lauf. Doch nichts passierte. Ich dachte: 'Oh, toll. Ich bin gerade noch davongekommen.' Und dann plötzlich brach etwas Teuflisches über die gesamte Crew in diesem Raum herein – und sie flohen aus dem Café. [...] Seitdem gehe ich es langsam an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einsatz war umsonst: Indie-Film mit Brad Pitt wurde zum Flop

Doch von welchem Bohnendesaster auslösenden Film spricht Pitt überhaupt? Der Schauspieler nannte ihn zwar nicht, aber es ist ziemlich sicher, dass ihm der Furz-Fauxpas bei den Dreharbeiten zu Johnny Suede passierte. In dem Musikdrama gibt es nämlich genau solch eine Szene, die Pitt beschrieben hat.

Auch interessant: Brad Pitt enthüllt dunkle Zeit in seinem Leben

Der Film von Regisseur Tom DiCillo (Living in Oblivion) wurde Ende 1990 gedreht, noch bevor Pitt der große Durchbruch gelang. Er übernahm darin die Hauptrolle des titelgebenden Möchtegern-Rockstars Johnny Suede, der mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein und einer noch ausgeprägteren Haartolle in New York City sein Glück als Musiker versucht.

Neben Pitt standen unter anderem Samuel L. Jackson, Catherine Keener und Nick Cave für den Low-Budget-Streifen vor der Kamera, der gnadenlos floppte und nicht einmal seine relativ geringen Produktionskosten einspielen konnte, wie The Numbers aufschlüsselt.

Im Stream ist Johnny Suede derzeit nirgendwo verfügbar, allerdings könnt ihr einen kurzen Ausschnitt besagter Bohnen-Szene im YouTube-Clip 15 Minutes of Brad Pitt Eating sehen (ab Minute 8:17), einem Supercut mit dem in Filmen ständig essenden Hollywood-Star.