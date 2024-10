Peinliche Will Smith-Enthüllung: Wegen seinen Fürzen musste Men in Black-Dreh 3 Stunden lang unterbrochen werden

Über Will Smith ist jetzt ein neues Detail an die Öffentlichkeit gelangt, auf das der Star nicht stolz sein dürfte. Er furzt nämlich so schlimm, dass Filmproduktionen stundenlang lahm gelegt werden.

In den 90ern war Will Smith einer der größten Filmstars der Welt. In dem Jahrzehnt drehte er einige seiner beliebtesten Filme wie Independence Day, Bad Boys - Harte Jungs oder Men in Black. Für sein Umfeld waren die Dreharbeiten aber wohl nicht immer angenehm. Darüber sprach Men in Black-Regisseur Barry Sonnenfeld jetzt in einem Podcast, wo er die üblen Flatulenzen des Schauspielers enthüllte.

Will Smith furzt so schlimm, dass Men in Black-Dreh unterbrochen werden musste

Laut Variety sprach der Regisseur als Gast im Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa-Podcast darüber, dass Will Smith sehr schlimm furzen soll. Sonnenfeld beschrieb Smiths Angewohnheit mit einem bestimmten Vorfall am Set, der zu einer stundenlangen Unterbrechung des Drehs führte.

Dabei geht es um die Szene, in der Smith und Co-Star Tommy Lee Jones in einem Auto sitzen, das sich verwandelt und mit extremer Geschwindigkeit auf das Dach umdreht. Beim Dreh entschuldigte sich Smith plötzlich bei Jones und der Crew, wobei noch niemand genau wusste, wofür eigentlich. Dann erklärte Sonnenfeld:

Und was passiert ist: Will Smith ist ein Furzer. Das sind nur einige Leute. Und du möchtest dich mit einem Will-Smith-Furz wirklich nicht in einem sehr kleinen, hermetisch abgeriegelten Raum aufhalten. Du willst nicht einmal neben ihm auf der Disney-Ranch sitzen. Wir haben das Set etwa drei Stunden lang evakuiert. Und das ist unglaublich. Nein, er ist, weißt du, ein netter Kerl. Er furzt nur. Manche tun es, manche nicht.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Men in Black-Film:

Men in Black - Trailer (Deutsch) HD

Ob sich jetzt noch weitere Regisseur:innen oder Co-Stars von Smith zur etwas unangenehmen körperlichen Angewohnheit des Schauspielers äußern und ein richtiges Furz-Gate rund um Will Smith entsteht, bleibt abzuwarten.

