Brandneue Dolby-Atmos-Soundbar von Bose für echten 3D-Sound im Heimkino: Bei Amazon bekommt ihr sie jetzt über 200 Euro günstiger

Die Bose Smart Ultra Soundbar ist das neue High-End-Modell der Audio-Expert:innen und sorgt mit Premium-Design, echtem Dolby Atmos und KI-Unterstützung für phänomenalen Sound im Heimkino.

KI ist bei der neuen Bose Smart Ultra Soundbar nicht nur Spielerei. Sie optimiert im Dialogmodus Gespräche in Filmen und Serien so, dass ihr selbst in den lautesten Actionszenen alles versteht. Bose setzt so Sprachverständlichkeit für Soundbars auf ein neues Level.

Bose Smart Ultra Soundbar bei Amazon Deal Zum Deal

Über 220 Euro spart ihr derzeit auf die Premium-Soundbar von Bose. Somit zahlt ihr nur 779 Euro für ein richtiges Top-Modell.

Wuchtiger Heimkino-Sound mit Köpfchen: Die Bose Smart Ultra Soundbar

Das Highlight ist natürlich der KI-Dialogmodus. Er erkennt, wenn gesprochen wird und hebt dann die entsprechenden Frequenzen an. Und das klappt erstaunlich gut und auch deutlich besser als in den Vorgänger-Generationen, bei denen der Ton durch den Dialogmodus noch unschön verfälscht wurde.

Auch sonst macht die Smart Ultra im Heimkino eine glänzende Figur. Der Filmsound hat ordentlich Dampf dahinter und kann auch mit effektvollem 3D-Sound überzeugen. Dank Dolby-Atmos-Unterstützung und zwei Upfiring-Speakern, die den Ton an die Decke werfen, fühlt ihr euch wie mitten im Geschehen. Auch der Raumklang kann durch eine breite Klangbühne überzeugen.

Elegantes Design und jede Menge Funktionen

Natürlich ist die Bose Smart Ultra kein Einstiegsgerät, dafür punktet sie aber neben dem starken Klang auch mit einem edlen Äußeren. Das Design ist ein echter Hingucker, mit einer schicken Glasscheibe, die auf der Oberseite angebracht ist. Dabei ist der 1-Meter-lange Klangriegel erfreulich flach.

Auch die Ausstattung ist eines Topmodells würdig. Ihr bekommt WLAN, LAN und Bluetooth und könnt die Soundbar auch per Google Assistant oder Amazon Alexa steuern. Musik kann über Apple AirPlay2, Spotify Connect oder Chromecast gestreamt werden.

Kritik gibt es nur an dem manchmal zu aufdringlich abgestimmten Bass und der fehlenden Unterstützung der Dolby-Atmos-Alternative DTS:X. Dafür besonder praktisch: Ihr könnt die Soundbar später noch mit dem Bass Module 700 von Bose * erweitern.

So habt ihr erstens noch mehr Druck in den tiefen Lagen und bekommt trotzdem einen ausgeglicheren Gesamtsound, da die Soundbar im Bassbereich durch den externen Subwoofer entlastet wird. 250 Euro spart ihr derzeit, wenn ihr euch für den Tieftöner im Amazon Deal entscheidet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.