Brandneue Star Wars-Serie stellt alles auf den Kopf: Und LEGO bringt einen dunklen Millenum Falcon raus

In der neuen LEGO Star Wars Serie Rebuild the Galaxy werden die Bausteine durcheinander gewirbelt. Passend dazu bringt Lego auch zwei neue Sets heraus, bei dem die Mächte sich vertauscht haben.

Am 13. September startet bei Disney+ * das neue Serien-Special LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy bei dem das Universum so richtig durcheinander gerät. Was vorher gut war, kämpft nun auf der dunklen Seite der Macht und andersherum. Passend dazu bringt LEGO am 01. August zwei neue Sets auf den Markt, die ihr bereits jetzt vorbestellen könnt. Den Dunklen Millennium Falken * gibt es bereits bei Amazon zur Vorbestellung inkl. Preisgarantie.

Jar Jar Binks als Bösewicht im Dunklen Millenium Falken-Set von LEGO Star Wars

Der Dunkle Millennium Falke verfügt über bewegliche Elemente, wie zwei Shooter mit Federmechanismus und zwei rotierende Kanonen. Die Verkleidung lässt sich hochklappen und gibt das detailreiche Innenleben frei. Hier findet ihr den herausnehmbaren Thron von Darth Jar Jar, die Kommandozentrale, den Hyperantrieb, einen Unterhaltungsbereich und die Gefängniszelle.

Das 1.579-teilige Set * umfasst auch sechs beliebte Star Wars Figuren in einer nie dagewesen Aufmachung. Freut euch auf Luke im Strand-Outfit, Darth Jar Jar, C-3PO, Darth Dev, Darth Rey und Jedi Vader. Außerdem gibt es wieder jede Menge austauschbare Accessoires wie Lichtschwerter und ein Karton blauer Milch.

LEGO Star Wars: Gut uns Böse vermischen sich im neuen Mashup Set

Ebenfalls neu erscheint am 01. August LEGO Star Wars Mashup aus TIE Fighter & X-Wing *, das ebenfalls zur Rebuild the Galaxy-Serie gehört. Mit diesem 1.063-teiligen Set wird es richtig wild, denn ihr könnt die beiden Raumschiffe miteinander kombinieren, was die Handlung der Serie aufgreift. Die Flügel des X-Wings lassen sich auch mit dem Rumpf des TIE-Fighters kombinieren. Andersherum gelingt das auch, sodass ihr mit dem X-Fighter und dem TIE Wing zwei neue Sternjäger-Kreationen erhaltet.

Zu dem Mashup Set gehören neben dem Droiden L3-GO noch ein Rebellen- und ein TIE-Pilot, sowie die Figuren Yesi Scala und Sig Greebling. Die Charaktere können im aufklappbaren Cockpit Platz nehmen und die Shooter mit Federmechanismus zum Abschuss freigeben.

