LEGO hat seine Star Wars Reihe um ein weiteres Sammlerstück erweitert. Wer sich das knapp 4.000-teilige Set Jabbas Segelbarke schnell sichert, bekommt Luke Skywalkers Laserschwert gratis dazu.

Bereits 2006 und 2013 brachte LEGO Sets zu Jabbas Segelbarke * heraus, doch keines davon war auch nur bei weitem so umfangreich wie das neue Sammlerstück. Aus ganzen 3.942 Teilen besteht die fliegende Barke, die mit elf Figuren und einem detailreichen Innenleben ausgestattet ist.



Jabbas Segelbarke Deal Zu Lego

Jabbas Segelbarke ist in Star Wars Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter zu sehen. Der Film ist Teil der neunteiligen Skywalker Saga *, die in einer umfangreichen Collection in bester 4K Qualität fürs Heimkino erhältlich ist. LEGO hat das Sammlerstück mit einer Länge von 77 cm neu in Szene gesetzt, womit es fast doppelt so groß ist wie die alten Modelle.

Hinter den beiden großen Stoffsegeln, sind wie im Film, die Laserkanonen versteckt. Klappt ihr die linke Seitenwand runter, wird der Blick auf die verschiedenen Innenräume freigegeben.

Jabbas Segelbarke: Ein authentisches Innenleben mit elf Figuren

Im vorderen Teil der Segelbarke * befindet sich das Cockpit mit Steuerkonsole. Im zweiten Raum ist die Gefängniszelle samt Waffenständer und danach folgt die Küche, die mit vielen kleinen Details wie Utensilien und Rezepten ausgestattet wurde. Im vierten Raum findet ihr dann die private Lounge von Jabba, in dem auch ein spezielles Klavier für den Musiker Max Rebo steht.

Im neuen LEGO Star Wars Set * befinden sich ganze elf Figuren. Neben dem wuchtigen Jabba, findet ihr außerdem Salacious B. Crumb, eine Gamorreaner Wache, Leia, Max Rebo, C-3PO, R2-D2, Bib Fortuna, Kithaba, Vizam und Wooof vor.

Sichert euch Luke Skywalkers Lichtschwert von LEGO Star Wars gratis dazu

Das neue LEGO Set erscheint am 06. Oktober, wer eine kostenlose Mitgliedschaft * von LEGO Insiders besitzt, kann Jabbas Segelbarke schon ab dem 03. Oktober bestellen. Insider bekommen zum Kauf von der Barke auch das 145-teilige Bauset Luke Skywalkers Lichtschwert * gratis dazu.

Das detailreiche Modell setzt die legendäre Waffe aus der Star Wars Reihe gekonnt in Szene und hat einen Wert von 22 Euro.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.