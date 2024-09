Brendan Fraser wurde bei Die Mumie beinahe erhängt: "Ich stand auf Zehenspitzen und der Typ über mir zog das Seil noch höher"

Mit Die Mumie wurde Brendan Fraser zum Weltstar. Doch sein Durchbruch wäre wegen eines Fehlers am Set auch beinahe sein Ende gewesen.

Bis heute gehört Die Mumie zu den erinnerungswürdigsten Filmen von Brendan Fraser. Die Rolle zementierte nach George - Der aus dem Dschungel kam seinen Status als neues Abenteuer-Gesicht Hollywoods. Er wurde zu einem der gefragtesten Schauspieler in den frühen 00er Jahren, bevor er 2022 mit The Whale ein oscarprämiertes Comeback hinlegte.

Ein Unfall am Set von Die Mumie hätte ihn und seinen Erfolg aber beinahe ausgebremst.

Brendan Fraser wurde beim Die Mumie-Dreh bewusstlos gewürgt

In der ersten Szene von Brendan Frasers in Die Mumie, soll seine Figur Rick O'Connel als Mitglied der französischen Fremdenlegion gehängt werden. Zu Ricks Glück bricht sein Genick nicht, als die Luke unter seinen Füßen sich öffnet und Evelyn Carnahan (Rachel Weisz) kann seine Freilassung aushandeln.

Diese Szene wäre nicht nur beinahe Ricks Tod gewesen, sondern auch der von Brendan Fraser. Bei einem Auftritt in der Kelly Clarkson Show erzählte er, was aus seiner Sicht geschah. Demnach stand er auf seinen Zehenspitzen, mit dem Seil um den Hals, doch Regisseur Stephen Sommers war einfach nicht von der Darstellung überzeugt.

Hey, es sieht nicht wirklich so aus, als würdest du ersticken.

Er bat den Schauspieler darum, die Szene richtig zu verkaufen und Brendan dachte, ein weiterer Take würde schon gehen.

Die Kamera schwenkte herum, und ich stand auf Zehenspitzen, und der Typ über mir zog das Seil noch höher. Ich hing auf meinen Zehen fest. Ich konnte nirgendwo hin, außer nach unten. Also zog er das Seil hoch, und ich ging runter.

Kurz darauf wurde ihm schwarz vor Augen und Fraser wurde ohnmächtig.

Das nächste, was ich mitbekam, war, dass mein Ellbogen in meinem Ohr steckte, alles verkehrt rum war, ich Kies zwischen den Zähnen hatte und alle ganz still waren.

Im Anschluss an die Szene kam ein Stunt-Koordinator zu ihm und gratulierte ihm dazu, dass er nun auch “im Club” sei. Dabei bezog er sich auf Mel Gibson, der laut The Independent beinahe am Set von Braveheart gestorben wäre. Und nicht nur er.

Im Laufe der Zeit gab es einige Fast-Tode von heute berühmten Hollywood-Stars. Dass Brendan Fraser nach diesem Unfall weiterdrehte, schenkte uns ein fantastisches Film-Abenteuer.