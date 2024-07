Brettspiel-Preissturz am Prime Day: Sichert euch Dorfromantik und weitere Spiele des Jahres zu Knallerpreisen

Am Prime Day gibt es jede Menge preisgekrönte Brettspiele mit hohen Rabatten. Sichert euch Dorfromantik, Azul und Co. im Angebot und erweitert eure Spielesammlung mit den Kennerspielen und Spielen des Jahres.

Am 21. Juli, nur wenige Tage nach dem Prime Day, wird das Spiel des Jahres 2024 ausgezeichnet. An Amazons großem Shopping-Event gibt es die vorherigen Preisträger in richtig günstigen Angeboten. Highlight ist das Spiel des Jahres 2023 Dorfromantik *, das ihr schon für 23 Euro erhaltet.

Spiel des Jahres 2023: Dorfromantik Deal Zu Amazon

Dorfromantik am Prime Day um 41 Prozent reduziert

Nachdem das friedliche Videospiel Dorfromantik zu einem Überraschungshit wurde, entwickelte man daraus ein Brettspiel, welches mühelos an den großen Erfolg anknüpfen konnte. Alleine oder mit bis zu sechs Personen müsst ihr in dem Puzzle- und Aufbauspiel euer Dorf errichten und idyllische Landschaften zusammenlegen.

Beachtet dabei die Aufträge der Bevölkerung und achtet auf die Nähe zu Flüssen und Gleisen. Wer den Wettstreit mag, sollte sich auch die um 40 Prozent reduzierte Variante Dorfromantik - Das Duell * für zwei Spieler:innen ansehen.

Amazon Dorfromantik

Azul und weitere Varianten des Spiels am Prime Day reduziert

Wir bleiben bei dem Prinzip des Legens und machen uns auf ins schöne und kunstfertige Portugal. Azul * ist Spiel des Jahres 2018. Hier müsst ihr bunte Fliesen sammeln und sie zu einem Mosaik zusammen legen, um möglichst viele Punkte zu ergattern. Inzwischen wurden mit Der Sommerpavillon *, Die Buntglasfenster von Sintra * und Die Gärten der Königin * weitere Grundspiel-Varianten von Azul auf den Markt gebracht, die alle zum Prime Day reduziert erhältlich sind.

Fast Ausverkauft: Alhambra im Blitzangebot am Prime Day

Zu Baumeistern werdet ihr auch beim Spiel des Jahres 2003 Alhambra *, wo ihr prachtvolle Gebäude und Gärten errichten müsst. Dafür müsst ihr die richtigen Bautrupps engagieren, die aus aller Herren Länder angereist sind und auch in ihrer jeweiligen Heimatwährung bezahlt werden wollen. Der unkomplizierte Spielmechanismus sorgt für einen schnellen Einstieg und langen Bauspaß von ca. 45 bis 60 Minuten.

Wer sich Alhambra mit knapp 30 Prozent Rabatt sichern will, muss schnell sein. Denn das Brettspiel gibt es am Prime Day nur im Blitzangebot und das Kontingent ist fast schon ausverkauft.



Just One: Das preisgekrönte Partyspiel mit Ratespaß

Nicht oft wird ein Partyspiel mit dem begehrten Preis ausgezeichnet, doch Just One * ist es 2019 geglückt. Bei dem unterhaltsamen Spiel müsst ihr als Team einen Begriff beschreiben. Der Clou an der Sache ist, jeder darf nur ein Wort aufschreiben, was sich nicht mit denen der anderen gleichen darf. Schätzt also eure Mitspieler:innen ein, denkt um die Ecke, aber nicht zu sehr, denn einer von euch, muss das Wort noch erraten. Beim kurzweiligen Ratespaß Just One sind die Lacher garantiert.

Kennerspiel des Jahres am Prime Day im Angebot

2023 Challengers! * – strategisches Deck-Management-Spiel bei dem ihr in verschiedenen Duellen antreten müsst 2021 Paleo * – stellt euch als Team dem Überlebenskampf in der Altsteinzeit 2020 Der Kartograph * – zeichnet eigene Landkarten und beachtet die Aufträge, um viele Punkte zu sammeln

* – zeichnet eigene Landkarten und beachtet die Aufträge, um viele Punkte zu sammeln 2018 Die Quacksalber von Quedlinburg * – versucht euch als Alchimist:innen und braut Heiltränke zusammen

Die Fachjury vergibt seit 1979 die Auszeichnung Spiel des Jahres und bewertet dabei Spielidee, Regeln, Material und Grafik. Mit den ausgezeichneten und nominierten Spielen habt ihr immer eine gute Auswahl an Brettspielen, die für einen leichten Einstieg und lange Spielfreude sorgen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.