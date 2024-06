Bridgerton-Star Nicola Coughlan entfesselt "Shady Whistledown" in ikonischem Song, der euer nächster Ohrwurm wird

Bridgerton-Star Nicola Coughlan hat "Shady Whistledown" entfesselt und einen Song aufgenommen, der aus einem viralen Interview zum Netflix-Hit entstanden ist. Achtung, Ohrwurmgefahr!

Nicola Coughlan hat in der 3. Staffel von Bridgerton als Penelope Featherington und Lady Whistledown mehr denn je die Herzen der Fans erobert. Auch hinter den Kulissen ist die nordirische Schauspielerin immer wieder für einen ikonischen Spruch gut, der die Medienwelt seit Veröffentlichung der neuen Folgen auf Netflix in Atem hält.

Aus einem besonders lustigen Bridgerton-Interview ist jetzt sogar ein Song geworden, den Coughlan für einen guten Zweck nutzt.

Nicola Coughlans Bridgerton Staffel 3-Interview ging online viral und ist zum eigenen Song geworden

Auf der Pressetour zur 3. Staffel von Bridgerton wurde Nicola Coughlan gemeinsam mit Co-Star und Colin-Darsteller Luke Newton nach ihrem Traumjob außerhalb der Schauspielerei gefragt. Als Antwort erklärte sie, dass sie gern Songs in Tradition der Reality-Show The Real Housewives of Beverly Hills veröffentlichen würde, die sich ihrer Meinung nach fast ausschließlich an schwule Männer richten würden.

Darin würden nahezu zufällige Wörter zu einem poppigen Beat aneinandergereiht, was sie mit "shoes, private yachts, caviar ... more shoes" ("Schuhe, private Yachten, Kaviar ... mehr Schuhe") als Beispiel untermauerte.

Musik-Produzent Ellis Miah ließ sich das nicht zweimal sagen und mischte Coughlans Lyrics über einen Beat, den er kurz darauf auf TikTok veröffentlichte. Nachdem das Video viral ging und auch von Coughlan selbst kommentiert wurde, veröffentlichte die Schauspielerin nun einen kompletten Song, den sie gemeinsam mit Ellis Miah innerhalb von 30 Minuten ausbaute und aufnahm.

Darin kommt auch ihre ikonische Bridgerton-Rolle der Lady Whistledown zur Sprache, indem sie verkündet: "There's only one Lady Whistledown" ("Es gibt nur eine Lady Whistledown.")

Nicola Coughlan nutzt Bridgerton-inspirierten Song für guten Zweck

Gleichzeitig ruft Coughlan in dem Song als "Shady Whistledown" gegen Homo- und Transphobie auf. Die Erlöse des Musikstücks möchte sie im Rahmen des Pride Months 2024 an die gemeinnützigen Organisationen NotAPhase.org und The Trevor Project spenden, die sich für die Rechte der LGBTQ+ Community einsetzen.

Auch 2024 ist es noch nötig, die Queer-Freundlichkeit der Serien-Landschaft zu prüfen. Obwohl beim größten Streaming-Anbieter Netflix viele queere Figuren und LGBTQ+ inklusive Serien zu streamen sind, steht das leider nicht stellvertretend für die restliche Streaming-Welt.