Bridgerton-Star wurde komplett aus dem aktuell größten Action-Blockbuster geschnitten

Bridgerton-Star Simone Ashley hatte eine Rolle im aktuellen Action-Blockbuster F1 inne. Letztendlich fiel die Schauspielerin der Schere zum Opfer. Das steckt dahinter.

Simone Ashley kann bereits auf einige große Rollen in der Film- und Serienwelt zurückblicken. Nicht nur war die Schauspielerin in Netflix-Hit Sex Education und Amazon-Komödie Prophezeiung... Liebe zu sehen. Auch ist sie Bridgerton-Fans bestens als Kate Sharma bekannt, die in Staffel 2 das Herz von Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) im Sturm eroberte.

In F1: Der Film hätte Ashley wieder einmal eine größere Kinorolle innegehabt. Den Dreh absolvierte der Bridgerton-Star auch an der Seite von Brad Pitt und Co. Doch dann kam alles anders: Sie wurde aus dem Action-Kracher rausgeschnitten.

Deshalb wurde Bridgerton-Star Simone Ashley aus F1: Der Film geschnitten

Nachdem 2024 angekündigt wurde, dass Ashley für F1: Der Film auf der Castliste steht, verriet sie im März 2025 gegenüber Who What Wear erste Details zu ihrer Rolle in dem Action-Blockbuster:

Wir haben uns wegen des Films glaube ich noch bevor Bridgerton rausgekommen ist, getroffen. Es hat eine lange Zeit gedauert. Es ist Damsons und Brads Film. Ich bin dankbar, dass ich davon Teil sein kann.

Man muss als Team zusammenarbeiten. Manchmal hatten wir für eine Einstellung nur einen Take. Man sieht auf dem Call Sheet, dass man nur acht Minuten für die Einstellung hat, weil wir neben echten Rennen gedreht haben. Das Adrenalin war toll. Es war wie am Theater, es hat sich so live angefühlt.

Letztendlich wurde dem Kinopublikum das Material mit Ashley vorenthalten, was viele Fans zunächst stutzig machte. Regisseur Joseph Kosinski erklärte jedoch gegenüber People , dass die Entscheidung etwas Natürliches im Produktionsprozess gewesen sei:

Das passiert bei jedem Film, man dreht mehr Material, als man benutzen kann. Es gab zwei oder drei Storylines, die es nicht in die finale Schnittfassung geschafft haben. Aber Simone ist ein unglaubliches Talent, eine unglaubliche Schauspielerin, eine unglaubliche Sängerin. Ich würde gerne nochmal mit ihr arbeiten.

Welche Rolle Ashley genau in F1: Der Film innehatte, wurde nicht ausführlich bestätigt, doch deutete Idris-Darsteller Joshua Pearce gegenüber SeasonedBF an, dass es sich um eine Art "love interest" von Idris gehandelt hätte.

So reagiert Simone Ashley auf ihre Abwesenheit in F1: Der Film

Böses Blut scheint es wegen der Entscheidung auf Ashleys Seite offenbar aber nicht zu geben. Nach der Premiere von F1: Der Film in London erklärte sie in einem umfassenden Post auf Instagram:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gestern Abend bei der F1-Premiere in meine Heimatstadt. Es war eine Freude, den Cast und die Crew wiederzusehen und zu feiern – ich könnte nicht stolzer sein, alle auf der Leinwand und dem roten Teppich glänzen zu sehen, während mich mein Couture-Kleid von Bailmain genauso zum strahlen gebracht hat. Ich bin mit Freundschaften und Erinnerungen aus diesem Film gegangen, die ich für immer schätzen werde. Seht euch diesen Film an! Es ist eine obligatorische Fahrt und eine Schnelligkeit, die ihr noch nie zuvor gesehen habt!

Statt in F1: Der Film könnt ihr Simone Ashley spätestens nächstes Jahr in Bridgerton wiedersehen. Die Schauspielerin kehrt in Staffel 4 als Kate Sharma zurück.