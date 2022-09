Brutal guter Marvel-Horror: Erste Reaktionen feiern MCU-Highlight, das schon nächste Woche zu Disney+ kommt

Mit Werewolf by Night wird nächste Woche ein neues Halloween-Special aus dem Marvel-Universum veröffentlicht, das es in sich hat. Erste Reaktionen feiern den Disney+-Film als absolutes Horror-Highlight.

Bis jetzt sind alle Filme und Serien aus dem Marvel Cinematic Universe familienfreundliche Unterhaltung, bei der düstere Untertöne nur selten wie im Fall von Sam Raimis Doctor Strange in the Multiverse of Madness durchblitzen dürfen.

Jetzt kommt aber der erste richtige Marvel-Horrorfilm seit langem auf uns zu und der startet schon nächste Woche als Halloween-Special bei Disney+. Die ersten Reaktionen zu Werewolf by Night, zu dem der Trailer oben im Artikelbild-Player läuft, versprechen ein Genre-Highlight.

Neuer Marvel-Horror bringt extrem frischen Wind ins MCU auf Disney+

Das Halloween-Special dreht sich um den Marvel-Werwolf Jack Russell (Gael García Bernal) und kommt im Stil klassischer Schwarz-Weiß-Filme aus den 30ern oder 40ern daher. Regie führte Michael Giacchino, der sonst als Komponist bekannt ist.

Die ersten Twitter-Stimmen zu Werewolf by Night überschlagen sich direkt mit Lob.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Marvel-Disney+-Serien waren qualitativ ein bisschen durchwachsen, aber #WerewolfByNight ist mit Abstand das Beste, was sie gemacht haben. Ja, sogar besser als #MoonKnight (von dem ihr alle wisst, dass ich es geliebt habe)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Marvel’s WEREWOLF BY NIGHT ist ein Monster-Mix mit B-Movie-Geschmack, der eindeutig mit Liebe und Leidenschaft von totalen Horror-Nerds hergestellt wurde. Als Marvel-Fan und Horror-Fan hoffe ich, dass sie mehr von dieser Ecke des Universums erkunden. Und ich hoffe, dass Michael Giacchino die Zügel in die Hand bekommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

#WerewolfByNight ist der MCU-Halloween-Leckerbissen, auf den ich gehofft hatte! Eine entzückende Ode an die klassischen Monsterfilme mit Stunt-Arbeit, Produktionsdesign und Effekten auf MCU-Niveau. LIEBTE die Dynamik zwischen den Charakteren von Gael García Bernal & Laura Donnelly und... oh mein Gott, macht Harriet Sansom Harris das Beste aus einer besonders köstlichen Rolle.

Ein Score- UND Regie-sieg für Giacchino. Bühnenbild, Kreatureneffekte, Kampfchoreographie und Schwarz-Weiß-Gore sind alle herausragend, und er und die Kamerafrau Zoë White wissen GENAU, wie man sie filmt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unsere geheime Vorstellung war #WerewolfByNight und es war höllisch geil. Fühlt sich total an, als hätte Marvel eine Zeitmaschine in die 1940er zurückgebracht, um einen knallharten Horror-/Abenteuerfilm zu drehen. So viele erstaunliche Anspielungen auf klassischen Horror und noch viel mehr. Was für eine unterhaltsame Überraschung! #FantasticFest

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

#WerewolfByNight ist köstlich verdreht und eine fantastische Hommage an klassische Monsterfilme. @m_giacchino hat abgeliefert! Super brutal, mit morbidem Humor und viel Herz. Gael García Bernal & Laura Donnelly sind willkommene Neuzugänge im MCU. Man-Thing stiehlt allen die Show!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hut ab vor @m_giacchino für das Eingehen von Regie-Risiken, die sich in #WerewolfByNight auszahlen und fantastische Charaktere und Monster in einer brutalen Schwarz-Weiß-Saga liefern. Elsa tritt Ärsche. Jack ist eine großartige, unberechenbare Ergänzung. Hoffe, mehr zu sehen. Ich wollte sofort nochmal schauen.

Ab dem 7. Oktober könnt ihr euch selbst von Werewolf by Night überzeugen. Dann kommt das knapp eine Stunde lange Halloween-Special von Marvel ins Disney+-Abo.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr Lust auf Werewolf by Night?