Bushido ist offiziell beim DSDS-Finale dabei – aber anders, als alle denken

In den vergangenen Wochen wurde viel spekuliert: Wird Bushido ein Teil von Deutschland sucht den Superstar? Jetzt gibt es endlich die Antwort.

Die diesjährige Staffel von Deutschland sucht den Superstar geht mit großen Schritten auf das Finale zu. Doch die Castingshow wurde in den letzten Wochen vor allem wegen Negativ-Schlagzeilen überschattet: DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi wurde mit Gewaltvorwürfen gegen seine Partnerin Laura Maria Rypa konfrontiert. Seitdem standen Gerüchte im Raum, ob Bushido den Sänger in der kommenden Staffel ersetzen wird. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu Bushidos DSDS-Zukunft.

Im DSDS-Live-Finale: Bushido ist tatsächlich dabei

RTL bestätigte jetzt ganz offiziell, dass Bushido sogar schon am Samstag beim DSDS-Finale dabei sein wird. Da der Rapper bekennender Fan der Sendung ist, lag diese Entscheidung wohl nahe. Bushidos wird allerdings nicht wie angenommen hinter dem Jurypult Platz nehmen. In der Pressemitteilung des Senders werden die Fans bereits auf den Überraschungsbesuch heiß gemacht: Bushido wird einen ganz besonderen Auftritt hinlegen. Doch was genau sich hinter dieser Ankündigung versteckt, werden die Zuschauer:innen erst am Samstag in der Live-Show erfahren.

Die aktuelle Jury bleibt also vorerst bestehen: Schlagersängerin Beatric Egli, Rapperin Loredana, DSDS-Legende Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Ob im Finale etwa eine Ankündigung über Bushidos Jury-Pläne verkündet wird? Das bleibt abzuwarten. Unwahrscheinlich ist dies nicht. Der Musiker wurde bereits 2012 für die Sendung angefragt. Am Ende wurde sich dann aber doch für einen anderen Künstler entschieden.

Deutschland sucht den Superstar: Das erwartet Fans im Finale

Neben Bushido erwarten Fans aber natürlich auch die Finalisten. Es treten Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim, Christian Jährig (30) aus Reichertshofen und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg gegeneinander an. Der Gewinner kann sich nicht nur über den Titel Deutschlands Superstar freuen, sondern auch über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Außerdem bekommt der Sieger einen Plattenvertrag mit TELAMO. Moderiert wird das Finale von Laura Wontorra. Die Auftritte der Finalisten werden wie immer von der Jury bewertet, doch die letzte Entscheidung liegt wie immer beim Publikum. Mit einem Voting bestimmen sie den DSDS-Gewinner oder -Gewinnerin 2024.

Wer Bushidos Auftritt nicht verpassen will, muss am Samstag, den 9. November um 20:15 Uhr RTL einschalten.