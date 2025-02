Clint Eastwood bekam eine seiner legendärsten Rollen nur, weil ein anderer Star die Pistole nicht richtig halten konnte

Clint Eastwood wäre ohne diese legendäre Rolle wahrscheinlich nicht dort, wo er heute ist. Aber vor ihm wurde der Part auch noch vielen anderen Stars angeboten.

Clint Eastwood hat sich nicht nur mit Western einen Namen gemacht. Auch die Rolle des Harry Callahan in Dirty Harry hat ihm dabei geholfen, eine echte Hollywood-Größe zu werden. Aber um ein Haar wäre die Rolle von einem ganz anderen Schauspieler übernommen worden, und zwar von Frank Sinatra.

Statt Clint Eastwood: Frank Sinatra hat Dirty Harry nicht gespielt, weil er die Waffe nicht halten konnte

Aus heutiger Sicht ist Clint Eastwood als Dirty Harry gesetzt und kaum noch aus der Rolle wegzudenken. Aber bevor die Filme gedreht wurden, sollten eigentlich ganz andere Leute übernehmen. Als erste Wahl hatte Don Siegel Frank Sinatra im Kopf, der allerdings aus einem kuriosen Grund abgesagt hat.

Gegenüber Express erklärte ein Freund Frank Sinatras namens Robert Davi (der selbst auch in Stirb Langsam, James Bond 007: Lizenz zum Töten und Die Goonies mitgespielt hat), was genau das Problem war: Frank Sinatra konnte wohl nicht die Pistole halten, die ihm von Drehbuchautor John Milius in die Hand gedrückt wurde:

Er brachte die .357 Magnum mit, um sie Sinatra zu zeigen. Sie erzählten ihm die Geschichte und sagten: 'Und das hier wird deine Pistole.' Sinatra nahm sie in die Hand und sagte: 'Ich fürchte, die ist ein bisschen zu groß für meine Hände', und das ist der Grund dafür, dass er abgesagt hat.

In demselben Artikel heißt es jedoch auch noch, dass ein anderer möglicher Grund für die Absage gewesen sein könnte, dass sich Frank Sinatra angeblich beim Dreh zu Botschafter der Angst das Handgelenk gebrochen hatte und die Pistole deshalb nicht richtig halten konnte.

Aber da kommt noch mehr: Nach der Absage von Frank Sinatra wurde die Rolle zunächst John Wayne angeboten. Der wollte allerdings nicht die zweite Wahl sein und sagte ebenfalls ab, was John Wayne wohl bis ins hohe Alter bedauert hat. Danach ging es sogar noch weiter.

Burt Lancaster, Paul Newman, Steve McQueen, George C. Scott und Robert Mitchum – sie alle sollten eigentlich Dirty Harry spielen, sagten aber ab. Aus unterschiedlichsten Gründen: Burt Lancaster and George C. Scott sollen Probleme mit der Gewalt gehabt haben, Robert Mitchum hielt den Film wohl für Müll und Steve McQueen habe nach Bullitt erst einmal genug von Polizeifilmen gehabt.