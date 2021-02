Cobra Kai mit 1000 Liter-Kunstblut: Der Mortal Kombat Trailer ist brutal und abgefahren

Der Mortal Kombat-Trailer ist da und fiese Attacken und Brutalität mit. Wie würden sich die Cobra Kai-Kids gegen Sub Zero schlagen? Nicht gut, das ist jetzt sicher.

Also nach den Werten von Mr. Miyagi kämpfen die Leute in dem Mortal Kombat-Trailer schon mal nicht. Vom All Valley-Karate-Turnier in der Netflix-Serie würde Sub-Zero ziemlich schnell disqualifiziert werden.

Auf der anderen Seite würden es die braven Cobra Kai-Kids keine Minute in einem Ring mit der Live-Action-Version des Kämpfers Scorpion aushalten.

Fights, Fantasy & viel Kunstblut: Trailer zu Mortal Kombat ist ein Cobra Kai-Alptraum

Zur Sache: Ich weiß nicht so recht, was genau in dem Trailer zur Verfilmung des Videospiel-Klassikers passiert. Aber es sieht extrem brutal und abgefahren aus. Count me in, ich steh' bereit, wenn das Ding in die Kinos brettert.

Mortal Kombat – Offizieller Trailer 1 (Deutsch) HD

Ich will den Vergleich auch gar nicht zu breit treten, aber Mortal Kombat wirkt im Trailer einfach wie eine Kreuzung aus Herr der Ringe und Cobra Kai mit 1000 Litern Kunstblut. Vielleicht ist das auch CGI-Blut. Ich hab da kein Auge für.

Die magische Fantasywelt ersetzt die Schulkorridore. Die Special-Freeze-Attacke ersetzt den sauber ausgeführten Roundhouse-Kick. Beides ist schmerzhaft, aber nur bei einem von beidem platzen dir anschließend die Arme vom Körper. Erfahrt hier, wann es mit Cobra Kai weitergeht.

Mortal Kombat soll am 8. April 2021 in den Kino starten.

Podcast zu Cobra Kai: Euer Mortal Kombat-Ersatz bis zum April

Jenny und Andrea ergründen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, warum Cobra Kai so ein geniales Karate Kid-Sequel ist:

Sie reden über Legacyquels (Erklärung gibt's im Podcast!), die originalen Karate Kid-Filme und wie Cobra Kai die Vorgänger ehrt und demontiert gleichzeitig. Sie diskutieren über die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 3.

