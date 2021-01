Schneller Nachschub bei Netflix: Cobra Kai Staffel 4 - Das ist über den Start bekannt

Cobra Kai Staffel 3 ist bei Netflix erschienen und das Ende macht direkt Lust auf Staffel 4. Doch wann kommt die 4. Season der Karate Kid-Serie? Lest hier, was bereits bekannt ist.

Staffel 3 von Cobra Kai endet mit großen Veränderungen für die Karate-Jünger im Valley. Umso größer ist die Spannung, wie es weiter geht mit Johnny Lawrence, Daniel LaRusso und ihren Schüler/innen. Die gute Nachricht gleich vorweg: Staffel 4 von Cobra Kai kommt. Die Drehbücher wurden sogar schon fertig geschrieben. Doch wie lange müssen wir auf die neuen Folgen bei Netflix warten?

Cobra Kai Staffel 4 bei Netflix - Was ist bisher bekannt?

Die bisherigen Staffelstarts bei Netflix könnten falsche Erwartungen wecken. Immerhin lagen zwischen der ersten Ladung Cobra Kai-Folgen beim Streaming-Dienst und Staffel 3 nur knapp 5 Monate. So schnell wird es diesmal nicht gehen.

Denn als Cobra Kai zu Netflix kam, waren die drei Staffeln schon fertig produziert für den ursprünglichen Besitzer YouTube. Staffel 4 wird als erste exklusiv für Netflix gedreht. Wir müssen also nicht zuletzt deswegen mit einer längeren Wartezeit rechnen.

Cobra Kai - Staffel 4 des Karate Kid-Sequels wird schon im Januar gedreht

Das Team hinter der Serie arbeitet seit Längerem an den neuen Folgen. Die Drehbücher stehen im Großen und Ganzen, wie Serien-Schöpfer Jon Hurwitz im Oktober mitteilte:

Der letzte Tag im Writers' Room von Staffel 4. 14 Tage mit einigen meiner Lieblingsmenschen auf diesem Planeten. Die Drehbücher kommen rein. Freue mich darauf, alles fertig geschrieben und überarbeitet zu haben, sobald wir mit dem Dreh anfangen. Es wird wieder eine Wahnsinns-Staffel!

Einen Drehtermin gibt es auch: Laut einer neuen Ausgabe von Production Weekly (via What's on Netflix ) wird Staffel 4 von Cobra Kai vom 20. Januar bis zum 15. April gedreht.

Die Produktion zieht wie schon in den Jahren davor nach Atlanta, Georgia, diesmal unter besonderen Sicherheitsbedingungen auf Grund der COVID-19-Pandemie. Der Drehtermin lässt Schlüsse auf die Rückkehr der Serie zu.

Wann kommt Cobra Kai Staffel 4 zu Netflix?

Cobra Kai Staffel 4 startet frühestens im Dezember 2021 oder im Januar 2022. Jon Hurwitz selbst erklärte bei Twitter, dass ein Start "rund ein Jahr nach Staffel 3" wahrscheinlich sei.

Diese Prognose geht allerdings auch davon aus, dass die Produktion reibungslos verläuft. Das ist angesichts der Drehbedingungen im Kontext der Coronavirus-Pandemie schwer abzuschätzen. In der stark betroffenen Region um Los Angeles wurden zum Jahreswechsel bereits Drehs unterbrochen, darunter jene der Netflix-Serien You und Noch nie in meinem Leben. Ähnliche Entscheidungen sind auch in Georgia möglich.

Mehr zur Zukunft der Serie: Cobra Kai-Pläne bis mindestens Staffel 5

Fakt ist aber: Cobra Kai wird mit Staffel 4 zurückkommen und das sollte den ein oder anderen ungeduldigen Fan beruhigen.

Was erwartet ihr von Staffel 4 von Cobra Kai?