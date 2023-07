Das Barbie-Verbot erklärt: Ein einziges Bild ist der Grund dafür

Barbie mit Margot Robbie und Ryan Gosling sieht vollkommen harmlos aus und wurde in Vietnam trotzdem verboten. Wir erklären den Auslöser, der vorher schon eine Videospielverfilmung traf.

Diese Woche ging die Nachricht herum, dass ausgerechnet Barbie mit Margot Robbie und Ryan Gosling von einem Verbot getroffen wurde. In Vietnam darf der nach außen hin harmlose pinke Spaß diesen Sommer nicht gezeigt werden. Der Grund wirkt zunächst bizarr. Und die Spielverfilmung Uncharted wurde aus demselben Grund aus dem Verkehr gezogen. Hier gibt's die einfache Erklärung des Barbie-Verbots.

Deswegen wurde Barbie in Vietnam verboten

Wer hat Barbie verboten? In Vietnam darf der Film nicht gezeigt werden. Das berichtete die vietnamesische Seite Tuoi Tre News am Montag. Der Zentralrat für die Bewertung und Klassifizierung von Spielfilmen hat das Verbot erlassen.

Warum wurde der Film verboten? Als Begründung wurde die Darstellung der sogenannten "Neun-Striche-Linie" auf einer Landkarte im Film angeführt. Es handelt sich dabei um diese Szene aus dem Trailer, die eine kindliche Landkarte mit Andeutungen einer Striche-Linie in Asien enthält:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Ähnlichkeit zur Neun-Striche-Linie ist jedoch nur mit viel Fantasie zu erkennen. Weiter unten im Artikel seht ihr ein Beispiel, bei dem es offensichtlicher ist.

Was ist die Neun-Striche-Linie? Die Markierung repräsentiert seit 1946 die territorialen Ansprüche der Volksrepublik China und der Republik China (Taiwan) im südchinesischen Meer, die mehrere Inselgruppen umfassen, darunter die Paracel-Inseln. Diese Ansprüche werden von Ländern wie Vietnam und den Philippinen nicht anerkannt.



Deshalb wird die Darstellung der Neun-Striche-Linie auf einer Landkarte in diesen Regionen als Angriff auf die territoriale Souveränität und als illegal angesehen. Zum Zeitpunkt dieses Artikels wird der Umgang mit Barbie in den Philippinen noch geprüft (via Twitter ).

Welche Filme sind noch davon betroffen? Die Videospielverfilmung Uncharted mit Tom Holland wurde vergangenes Jahr ebenfalls in Vietnam verboten, da sie eine Karte mit der Neun-Striche-Linie enthält. Dasselbe gilt für den chinesisch-amerikanischen Animationsfilm Everest - Ein Yeti will hoch hinaus (2019). Hier könnt ihr ein Bild aus dem Kinderfilm mit einer wesentlich realistischeren Version der Markierung sehen:

Universal Everest - Ein Yeti will hoch hinaus mit der Neun-Striche-Linie

Warum zeigen die Filme die Linie? Im Fall von Barbie erscheint der Vorwurf weit hergeholt. Taucht die Markierung in Filmen auf, dann womöglich, um eine reibungslose Veröffentlichung in der Volksrepublik China zu gewährleisten. China gehört mittlerweile neben den USA zu den größten Filmmärkten der Welt und ist für die Einnahmen bedeutsamer als ein im Vergleich kleineres Land wie Vietnam.

Was sagt das Filmstudio dazu? Das verantwortliche Studio Warner hat den Vorwurf von sich gewiesen. In einem Statement gegenüber der Variety heißt es:

Die Karte in Barbie Land ist eine kindliche Buntstiftzeichnung. Die Kritzeleien stellen Barbies fiktive Reise von Barbieland in die 'echte Welt' dar. Es war nicht beabsichtigt, irgendeine Art von Aussage zu machen.

Worum geht's in dem Barbie-Film?

Barbie und Ken genießen ein nahezu perfektes Dasein in Barbieland, bis sie aus ihrer Heimat in die echte Welt verbannt werden. Als Barbieland in Gefahr ist, kehrt Barbie zurück und erkennt, dass die Gründe für ihren Rauswurf aus der rosaroten Welt ein wichtiger Teil ihrer Individualität sind.



Die Heimat der Plastikpuppen wird von diversen Versionen des ikonischen Spielzeugs bewohnt, etwa Weird Barbie (Kate McKinnon), Doctor Barbie (Hari Nef) und President Barbie (Issa Rae). Weniger individuell sind die diversen Kens, die unter anderem von Marvel-Star Simu Liu, Sex Education-Darsteller Ncuti Gatwa und Wrestling-Filmstar John Cena (als Meermann-Ken!) gespielt werden.

Barbie startet am 20. Juli in den deutschen Kinos. Regie führt Greta Gerwig, die als Schauspielerin in unabhängigen Filmen berühmt wurde und hinter der Kamera für Lady Bird und Little Women Lob einheimste.