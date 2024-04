"Das beste Serienfinale aller Zeiten": Trotz Kevin Costner-Krise soll Yellowstone auf absolutem Höhepunkt enden

Nach Kevin Costners Ausstieg geht die Hit-Serie Yellowstone ihrem Finale entgegen. Co-Star Ian Bohen verspricht trotzdem ein grandioses Finale für den Western-Überflieger.

Wie gut ist Yellowstone ohne Kevin Costner? Diese Frage beschäftigt Western-Fans seit dem Ausstieg des Schauspielers aus der Serie. Nun rückt das Ende der 5. und letzten Staffel immer näher. Allem Anschein nach wird es ohne den Star über die Bühne gehen. Dessen Kollege Ian Bohen hält dennoch große Stücke auf den bevorstehenden Yellowstone Abschluss.

Großes Yellowstone-Finale ohne Kevin Costner: "So stark hat noch keine Serie geendet"

Bohen, der in der Serie die Hauptrolle des Rancharbeiters Ryan spielt, erklärte gegenüber Entertainment Tonight :

Die Fans bekommen das beste Ende, das man hätte schreiben können. Alles wird sich perfekt fügen. So stark hat meiner Meinung nach noch keine Serie geendet. Wir erwarten das beste Serienfinale aller Zeiten. Vielleicht klingt das zu selbstsicher, aber ich stehe dazu. Das Warten wird sich lohnen.

Paramount Ian Bohen in Yellowstone

In der Tat scheint aus Bohen in erster Linie sein Vertrauen in die Drehbücher von Serien-Macher Taylor Sheridan zu sprechen, immerhin ist das Finale noch nicht gedreht. Wie der Star vor einigen Wochen gegenüber Entertainment Tonight mutmaßte, wird es im Juni 2024 Dreharbeiten zu den letzten Folgen geben.

Wann läuft Yellowstone Staffel 5, Teil 2 in Deutschland?

Wie das Bohen im Interview andeutet, soll der zweite Teil der fünften Yellowstone-Staffel ab November 2024 in den USA laufen. Wann das Serien-Ende hierzulande bei Paramount+ erscheint, ist noch nicht klar.

