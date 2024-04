Die Serien-Überraschung des Jahres: Shogun auf Disney+ ist ein Abenteuer-Meisterwerk

Seit Wochen begeistert die Serie Shogun bei Disney+ Abenteuer-Fans. Im Podcast besprechen wir, was das Samurai-Meisterwerk so gut macht.

Mit Shogun sind 10 Folgen geballtes Samurai-Abenteuer mittlerweile bei Disney+ verfügbar. Seit die Serie Ende Februar im Programm des Streaming-Diensts angelaufen ist, hat sie viele Fans gefunden. Aber was macht sie besser als andere Serien? Wir haben im Podcast darüber gesprochen, warum wir sie für ein Meisterwerk halten.

Disney+-Serie im Podcast: Das unterscheidet Shogun von der Konkurrenz

Shogun spielt zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Japan, an dessen Küste der englische Lotse John Blackthorne (Cosmo Jarvis) landet. Als Gefangener und Gast des Fürsten Toranaga (Hiroyuki Sanada) wird er zum Spielball eines komplizierten Ränkespiels um den Titel des militärischen Oberbefehlshabers und tatsächlichen Herrschers über Japan, des Shogun.



Wir beginnen das Podcast-Gespräch mit einem Blick auf James Clavells Buchvorlage, die bereits 1980 mit der Serie Shogun adaptiert wurde. Die Story könnte in heutigen Zeiten katastrophal in die Hose gehen: Immerhin lädt der Blick eines Außenseiters stark dazu ein, das feudale Japan zu verklären. Ein Fehler, den die Serie geschickt umgeht.

Im Hauptteil stellen wir fest, welche Aspekte die Abenteuerserie zum Meisterwerk machen. Dabei gefällt uns insbesondere der Blickwinkel weiblicher Figuren, den die Serie auf die Gesellschaft des feudalen Japan einnimmt.

Timecodes:

00:05:15 - Der Orientalismus-Verdacht

00:15:12 - Die Figuren

00:31:18 - Mariko als Schlüssel zur Serie

00:46:19 - Wie Shogun den Klischees ausweicht

01:03:37 - Weitere Streaming-Tipps wie Shogun

