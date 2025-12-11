Das gab es bei Schlag den Star noch nie: Warum dieses Duell für eine Premiere bei der ProSieben-Show sorgt

Am Samstag steht ein neues Duell bei Schlag den Star an. Warum die zwei teilnehmenden Promis in dieser Show für eine Premiere sorgen, könnt ihr hier nachlesen.

Bei Schlag den Star wagen sich Promis in verschiedenen Challenges gegeneinander zu kämpfen, um am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Dabei gibt es nicht nur Eins gegen Eins-Duelle, es treten auch Promi-Paare gegeneinander an, oder Geschwister-Duos, so wie Mutter und Sohn. Heute Abend gibt es eine neue Ausgabe der ProSieben-Show und die Kandidat:innen sorgen für ein echtes Novum.

Schlag den Star im Dezember: Diese Promis treten in einer Show-Premiere an

Am Samstag, den 20. Dezember, gibt es eine neue Folge von Schlag den Star. In der Gameshow von ProSieben tritt diesmal Sylvie Meis gegen Moderator-Kollege Riccardo Simonetti an. Die beiden TV-Gesichter sorgen mit dieser Konstellation für eine echte Premiere: Noch nie in der Geschichte der Unterhaltungssendung gab es ein Duell zwischen einer Frau und einem Mann.

Darum geht es bei Schlag den Star

Die teilnehmenden Promis treten in bis zu 15 Spielen an, aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Sport, Wissen oder Geschick. Dabei müssen sie nicht nur ihren Kampfgeist, sondern auch Fitness und Köpfchen beweisen. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Am Ende winkt eine Gewinnsumme von über 100.000 Euro.

Durch die Show führt seit 2024 Matthias Opdenhövel, der den Job von Elton übernahm.

Wann und wo läuft Schlag den Star?

Die neue Folge von Schlag den Star läuft am Samstag, den 20. Dezember, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Alternativ kann bei Joyn im Livestream eingeschaltet werden. Wer die Ausgabe verpasst hat, kann sie im Nachhinein auf dem Streamingdienst nachschauen.

Dieses Duo hat die letzte Schlag den Star-Ausgabe gewonnen

Am ersten November traten mit Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar und Fabian Köster & Lutz van der Horst zwei Comedy-Duos gegeneinander an. Bielendorfer und Coşar nahmen bereits 2023 an der Show teil und konnten gegen The Boss Hoss gewinnen. In diesem Jahr mussten sie sich gegen ihre Kontrahenten geschlagen geben: Köster und van der Horst gewannen die Sendung.