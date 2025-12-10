Das ideale Weihnachtsprogramm streamen und gewinnen: Bei PlutoTV läuft herzerwärmende Festtags-Unterhaltung komplett kostenlos [Anzeige]

Ihr wollt richtig in Weihnachtsstimmung kommen? Dann bietet PlutoTV das ideale Angebot! Schaut kostenlos romantische Weihnachtsfilme und Klassiker. Außerdem könnt ihr schon jetzt attraktive Preise gewinnen.

Draußen ist es kalt, aber zum Glück laden uns warme Decken, heißer Kakao und Plätzchen zu entspannten Abenden auf der Couch ein. Um die Vorweihnachtszeit so richtig zu genießen, bietet PlutoTV ein umfangreiches Weihnachtsprogramm mit Filmen und Serien-Specials an. Das Beste daran: Ihr könnt es völlig kostenlos streamen! Obendrein könnt ihr an jedem Adventssonntag tolle Gewinne abräumen und euch schon jetzt die ersten Weihnachtsgeschenke sichern!



Das ideale Weihnachtsprogramm bei PlutoTV: Streamt romantische Weihnachtsfilme – und gewinnt!

PlutoTV versüßt euch die Weihnachtszeit mit einem vielfältigen Festtagsprogramm auf unterschiedlichen Sendern. Allen mit einer romantischen Ader empfehlen wir den Kanal PlutoTV Mistletoe . Hier ist der Name Programm, denn ihr findet eine große Auswahl von weihnachtlichen Filmen, die zum Kuscheln und Entspannen einladen.

Weihnachten und Geschenke gehören einfach zusammen. Passend dazu läuft bei PlutoTV schon jetzt eine Aktion, um den Gabentisch zu füllen! Pünktlich zum 3. Advent verlost PlutoTV ein exklusives Snooker-Fanpaket. Mit diesem Paket könnt ihr euch gleich selbst beweisen: Es enthält Snooker-Goodies, die jede:r Fan oder Neuling des Sports braucht.



Über folgenden Post gelangt ihr zu dem Advents-Gewinnspiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum Gewinnspiel könnt ihr hier nachlesen.



Bei PlutoTV streamt ihr das perfekte Weihnachtsprogramm komplett kostenlos

PlutoTV Mistletoe ist nur einer von zahlreichen Spezialsendern, die euch auf dem Streamer die Weihnachtszeit versüßen sollen.

Freut euch auch auf PlutoTV Christmas , wo ihr eine große Auswahl an weihnachtlichen Filmen, Serien-Specials und festlichen Kochideen findet.

Beim PlutoTV Weihnachtskino gibt's festliche und besinnliche Filme rund um die Uhr.

gibt's festliche und besinnliche Filme rund um die Uhr. Bei PlutoTV Movies laufen dagegen Filme sämtlicher Ausrichtung und Genres. Neben Feiertags-Titeln kommen hier auch die Weihnachtsmuffel auf ihre Kosten.

PlutoTV ist ein werbefinanzierter Streaming-Dienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo – nur ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV mit Internetzugang. Ihr könnt PlutoTV nämlich ganz einfach über die Website oder per App auf Smart TVs oder Smartphones empfangen.

PlutoTV bietet eine Vielzahl von Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen, zum Beispiel auch beim Sender Moviepilot TV mit PlutoTV. Zusätzlich zu den zahlreichen Live-Sendern gibt es bei PlutoTV auch einen On Demand-Bereich. Die Auswahl an Filmen und Serien wird dort laufend aktualisiert.

Mit PlutoTV verbringt ihr die schönste Zeit des Jahres mit dem ultimativen Weihnachtsprogramm!