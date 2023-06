"Das ist doch kein Film": Tarantino-Meisterwerk wäre aus absurdem Grund fast nie erschienen und das ist die Geschichte dahinter

Quentin Tarantino erster großer Spielfilm gilt heute als Meisterwerk. Aber in den 90ern wollte ihm dafür niemand Geld geben. Und der Grund klingt ziemlich absurd.

Quentin Tarantinos Meisterwerk wurde als Theaterstück abgelehnt

Quentin Tarantino ist der vielleicht bekannteste Regisseur der Welt. Aber als er in den 90ern in die Filmbranche einsteigen wollte, musste er große Hürden überwinden. Sein Langfilm-Debüt Reservoir Dogs wurde beispielsweise von vielen Produzenten abgelehnt.

Tarantino enthüllte 1994 gegenüber Film Comment :

Es gab da ein großes Problem. Produzenten lasen das Drehbuch und meinten: "Das ist doch kein Film. Das ist ein Theaterstück." Und ich meinte nur: "Vertraut mir, das wird richtig filmisch." Ich mag keine Theaterverfilmungen. [Reservoir Dogs] spielt deswegen an einem einzigen Ort, weil ich die Dreharbeiten vereinfachen wollte.

Aus heutiger Sicht wirkt das Argument gegen Reservoir Dogs absurd. Tarantinos Film begeistert mit einer extrem fesselnden, filmischen Inszenierung der beengten Verhältnisse, in denen einer Gruppe Bankräuber die Nerven durchgehen. Außerdem spielt er tatsächlich noch an diversen anderen Orten, nur die Handlung der Gegenwart ist in einer einzigen Lagerhalle angesiedelt. Im Übrigen gibt es viele erfolgreiche Beispiele von Kammerspielen in der Filmgeschichte.

Viele Produzenten wird vor allem Tarantinos fehlende Erfahrung als Regisseur verunsichert haben. Sie hätten kaum ahnen können, welche steile Karriere dem Filmbegeisterten bevorstand. Auch er selbst hat den Dreh nicht nur in guter Erinnerung. Eine Reservoir Dogs-Szene fand Tarantino sogar richtig nervig.

