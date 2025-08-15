Das ist jetzt der zweiterfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten: Neue Sensation kann sogar 200-Millionen-Blockbuster toppen

Aktuell ist der Rekordjäger noch auf Platz 2 der meistgesehenen Netflix-Filme aller Zeiten, doch das könnte sich schon bald ändern, denn seit 8 Wochen hält sich der Film in den Charts.

Nicht nur in der Musik ist KPop ein richtiger Erfolgsgarant, auch beim Film erobert eine koreanische Girlband die Charts. Der Animationsfilm KPop Demon Hunters hat sich in Rekordzeit zum weltweiten Streaming-Phänomen entwickelt. Wie Screen Rant berichtet, könnte der aktuelle Platz 2 schon bald der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten werden.

KPop Demon Hunters kann Netflix-Rekord brechen

In KPop Demon Hunters kämpft die Girlgroup HUNTR/X nach ihren musikalischen Auftritten gegen finstere Dämonen. Was auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Hannah Montana und Buffy klingt, kommt offenbar richtig gut an, denn seit der Veröffentlichung am 20. Juni 2025 konnte der Film beeindruckende 184,6 Millionen Views erreichen.

Damit liegt er direkt hinter dem seit 2021 unangefochtenen Spitzenreiter Red Notice mit 230,9 Millionen Aufrufen. Der bis zu 200 Millionen teure Action-Comedy-Hit mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot könnte jedoch schon bald abgelöst werden.

Denn KPop Demon Hunters hält sich seit acht Wochen in den Top Ten und verzeichnet jede Woche mindestens 20 Millionen Views. Wenn die Entwicklung weiter anhält, könnte der Film in weniger als einem Monat zum meistgesehenen Netflix-Film aller Zeiten werden. Und auch die Zukunft scheint gesichert, denn der Animationsfilm soll nicht nur zwei Fortsetzungen erhalten, sondern zu einem Mega-Universum werden.

Das sind die zehn meistgesehenen Netflix Filme aller Zeiten

KPop Demon Hunters: Musik- und Streaming-Hit in einem

Der Erfolg ist nicht nur dem knallbunten, temporeichen Animationsstil zu verdanken, sondern auch der Musik, die ebenfalls auf Erfolgskurs ist. Der Soundtrack stürmte, laut The Washington Post weltweit die Charts – allen voran der Song Golden der fiktiven Girlgroup HUNTR/X.

Der Track erreichte sogar Platz 1 der Billboard Hot 100 – ein historischer Moment, denn es ist das erste Mal, dass eine (echte oder fiktive) K-Pop-Girlgroup diese Position erobert. Bleibt also nur noch abzuwarten, wann KPop Demon Hunters sich auch bei Netlfix ganz nach oben an die Spitze kämpft und singt.