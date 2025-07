Netflix-Sensation: KPop Demon Hunters soll nicht nur 2 Fortsetzungen bekommen, sondern zu einem Mega-Universum werden

Der Animationsfilm KPop Demon Hunters hat sich bei Netflix zur Fantasy-Überraschung des Jahres entwickelt. Jetzt könnten gleich mehrere Fortsetzungen sowie Serien-Spin-offs und ein Live-Action-Remake folgen.

Wohl kaum jemand hat KPop Demon Hunters als eines der größten Filmphänomene des aktuellen Jahres kommen sehen. Doch die Fantasy-Animation zieht seit ihrem Start am 20. Juni 2025 kontinuierlich neue Zuschauer:innen bei Netflix an und verbreitet sich auch über die Streaming-Grenzen hinaus wie ein Lauffeuer. So stehen die Songs der darin zu sehenden K-Pop-Bands Huntrix und Saja Boys seit Wochen in den internationalen Single-Charts und befeuern wiederum die Zahlen bei Netflix weiter.

Natürlich wird ein solcher Erfolg von Netflix-CEO Ted Sarandos und seinem Team nicht ignoriert. So sollen nun gleich mehrere neue Projekte an das globale Phänomen anknüpfen.

KPop Demon Hunters könnte ein eigenes Netflix-Universum werden: Film-Sequels sind erst der Anfang

Wie The Wrap exklusiv berichtet, erklärte Ted Sarandos dazu im Bilanzgespräch zum zweiten Quartal bei Netflix:

[KPop Demon Hunters] ist ein phänomenaler Erfolg über alle Grenzen hinaus ... Und der Fakt, dass die Menschen diesen Film lieben und die Musik des Films lieben, wird ihn für eine lange Zeit befeuern. Also sind wir begeistert. Und die nächste Frage ist, wo es von hier aus hingeht.

Die Geschichte von Huntrix könnte demnach in gleich mehreren neuen Projekten weitererzählt werden. So sollen bei Netflix aktuell Gespräche über so ziemlich alles stattfinden, was man aus einem Animationsfilm rausholen kann:. Demnach soll KPop Demon Hunters eine Filmtrilogie werden und zwei direkte Fortsetzungen folgen lassen. Vergleiche zum Die Eiskönigin -Universum von Disney sollen von Netflix dahingehend gezogen worden sein.

Aktuell ist noch keines dieser Zukunftspläne offiziell bestätigt, doch dürfen wir davon ausgehen, dass mindestens eins dieser Projekte letztendlich das Licht der Welt erblicken wird. Co-Regisseur:innen Maggie Kang und Chris Appelhans sollen bisher noch nicht für weitere Projekte unterschrieben haben. Kang verriet jedoch bereits, dass sie schon längst über Ideen für eine Fortsetzung nachgedacht habe:

Es gibt immer noch Nebenerzählstränge und Dinge, an die wir gedacht haben, während wir diesen Film erschufen. Viele Fragen wurden beantwortet, aber nicht vollständig. Es gibt noch viele Ecken, die wir erforschen können.

Wir dürfen also gespannt sein, wie sich die Lage weiterentwickelt.

Ein Netflix-Phänomen: Darum geht's in KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters dreht sich um die K-Pop-Band Huntrix, die mit ihrer Musik riesige Stadien füllt und nebenbei die Welt vor gefährlichen Dämonen beschützt. Als die neue K-Pop-Boyband Saja Boys auf der Bildfläche erscheint, riechen die Huntrix eine Falle und durchblicken schnell, dass hinter den Schönlingen Dämonen stecken, die nur in die Welt entlassen wurden, um die Huntrix ein für allemal zu vernichten. Doch das wollen Rumi, Mira und Zoey natürlich nicht zulassen.

KPop Demon Hunters ist in allen Ländern, in denen Netflix zur Verfügung steht, in der Top 10 gelandet und laut The Wrap der erfolgreichste Animationsfilm des Streamers aller Zeiten. Rund einen Monat nach Veröffentlichung hat sich das Fantasy-Abenteuer in Deutschland und weiteren Ländern zum zweiten Mal den ersten Platz der Serien-Charts gesichert – eine absolute Streaming-Seltenheit.