Das Kanu des Manitu hat geschafft, was vorher nur den wenigsten Filmen gelungen ist

Das Kanu des Manitu zieht weiterhin begeisternde Zuschauerzahlen ins Kino. Übers zweite Wochenende seit Start war der Einbruch gering und eine neue Rekordmarke ist schon in Sicht.

Mit Das Kanu des Manitu hat Bully längst bewiesen, dass die Liebe für sein Der Schuh des Manitu-Universum vom deutschen Kinopublikum immer noch riesig ist. Über das erste Startwochenende zog die Fortsetzung stolze 770.000 Menschen ins Kino. Mittlerweile ist die 1-Millionen-Marke auch schon geknackt.

Jetzt hat Das Kanu des Manitu sein zweites Wochenende seit dem Start hinter sich gebracht und der Erfolg der Western-Komödie ist ungebrochen.

Das Kanu des Manitu verzeichnet weiterhin starke Kinobesucherzahlen

Laut InsideKino gingen übers vergangene Wochenende immer noch stolze 750.000 Menschen für Das Kanu des Manitu ins Kino. Damit verzeichnet der Comedy-Hit nur einen Rückgang von 2 Prozent, was selten ist, und schlägt sich weiterhin beeindruckend am deutschen Box Office.

Einfluss darauf dürfte das schlechtere Wetter gehabt haben, das mehr Menschen vor die große Leinwand treibt. Falls die Zahlen so bleiben, knackt die Fortsetzung in Kürze die Zuschauermarke von 2 Millionen.

Das Kanu des Manitu ist mittlerweile der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres und generell der vierterfolgreichste Film 2025. Übertroffen wird er bislang noch von Jurassic World 4: Die Wiedergeburt, Lilo & Stitch und Ein Minecraft Film.

Der Schuh des Manitu-Rekord bleibt wohl unerreicht

Der Schuh des Manitu verzeichnete nach dem Start im Jahr 2001 eine unglaubliche Besucherzahl von 11,7 Millionen Menschen. Damit ist er bis heute der erfolgreichste deutsche Kinofilm seit 69 Jahren. Die Fortsetzung wird an diesen Rekord sehr wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Das hängt unter anderem mit dem stark veränderten Sehverhalten in Zeiten von Streaming-Diensten & Co. zusammen.

Lest auch unseren Meinungstext: Das Kanu des Manitu beweist, dass Bully der Anti-Thomas Gottschalk ist

Ob Bully und sein Team nach Das Kanu des Manitu auch einen dritten Film aus dem Klamauk-Franchise drehen, ist zurzeit unklar. Eine weitere Fortsetzung wurde bislang nicht offiziell bestätigt.