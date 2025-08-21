Das Kanu des Manitu rudert an Konkurrenz vorbei: Diese unglaubliche Marke wurde jetzt geknackt

Das Kanu des Manitu ist schon jetzt ein riesiger Kino-Erfolg. Das zeigt ein Meilenstein, den Michael "Bully" Herbigs Film jetzt erreichte – nach nur sieben Tagen.

Wie erfolgreich ist Das Kanu des Manitu im Vergleich?

Das Kanu des Manitu ist der größte deutsche Film des Jahres. Er legte an den Kinokassen bereits einen beeindruckenden Start hin und bestätigt jetzt die Prognosen, indem er nach nur sieben Tagen einen Meilenstein pulverisiert: Er hat

Der beeindruckende Erfolg geht aus einer Pressemeldung von Constantin Film hervor. Die "gute Nachricht" habe Bully und sein Team auf den letzten Metern ihrer Pressetour erreicht, so die Mitteilung. Im Cinestar/IMAX Leipzig nahmen sie den millionsten Besucher in Empfang.

Zur Feier des Meilensteins wurde ihnen sogleich der sogenannte Bogey-Award verliehen – ein deutscher Branchenpreis für Filme, die innerhalb von zehn Tagen über eine Million Besucherinnen und Besucher oder über 1000 Besuchende pro Startkopie am Startwochenende erreicht haben.

Schaut hier den Trailer zu Das Kanu des Manitu:

Das Kanu des Manitu - Trailer 2 (Deutsch) HD

Eine Million Besucher:innen, noch dazu in so kurzer Zeit, ist im eher kinomüden Deutschland in der Tat eine große Zahl. Nicht einmal Blockbuster wie Superman, The Fantastic Four: First Steps oder Thunderbolts* haben diese Zahl hierzulande erreicht. Laut Inside:Kino ist Das Kanu des Manitu damit bereits der dritterfolgreichste deutsche Film des Jahres hinter Wunderschöner und Die Drei ??? und der Karpatenhund.

Allerdings gelten für das Sequel zu Der Schuh des Manitu auch etwas andere Ansprüche als an andere Blockbuster, wie viele Fans einwenden werden. Der Film von 2001 ist der erfolgreichste deutsche Film der letzten 69 Jahre. Laut Inside:Kino konnten nur drei Filme aus den 1950er Jahren jemals mehr Zuschauer:innen verzeichnen. 11,7 Millionen Menschen sahen die Western-Komödie auf der Leinwand.

Dementsprechend haben viele das Überschreiten der Millionengrenze für den Nachfolger bereits erwartet. Wie erfolgreich Das Kanu des Manitu tatsächlich wird, müssen die nächsten Wochen zeigen: Um zum erfolgreichsten Film des Jahres in Deutschland aufzusteigen, müsste er etwa Ein Minecraft Film mit seinen 3,5 Millionen Kino-Besucher:innen vom Thron stoßen. Zum erfolgreichsten deutschen Film 2025 reichen die 1,4 Millionen von Wunderschöner aus, die sich bereits in der kommenden Woche ansammeln könnten.

Dass Das Kanu des Manitu den Rekord seines Vorgängers bricht, ist in Zeiten der Streaming-Konkurrenz dagegen unwahrscheinlich. Seit 2015 Fack ju Göhte 2 erschien, hat kein deutscher Film hierzulande mehr als 7 Millionen Leute verbuchen können.