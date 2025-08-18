Das Kanu des Manitu ist ein unglaublicher Erfolg an den Kinokassen: Das gab es seit Jahren nicht mehr

Selbst 24 Jahre nach Der Schuh des Manitu ist die Begeisterung rund um Bullys Westernparodie ungebrochen. In Deutschland hat die Fortsetzung Das Kanu des Manitu einen traumhaften Start hingelegt.

Michael "Bully" Herbig hat einen neuen Mega-Hit gelandet. Die Fortsetzung zu seinem damaligen Sensationserfolg Der Schuh des Manitu zieht wieder die Massen in die deutschen Kinos. Das Kanu des Manitu hat übers Startwochenende direkt Rekorde aufgestellt und die Konkurrenz trotz Sommerwetter in den Boden gestampft.

Das Kanu des Manitu legt besten Kinostart eines deutschen Films seit der Pandemie hin

Wie InsideKino berichtet, konnte die Westernparodie am ersten Wochenende nach dem Kinostart am 14. August gut 770.000 Menschen in die Kinos locken. Eine beachtliche Zahl, die den zweitbesten deutschen Start 2025 bedeutet. Außerdem ist Das Kanu des Manitu damit der beste Start eines deutschen Kinofilms seit der Corona-Pandemie von 2020. Zum Vergleich: Der Horror-Hit Weapons - Die Stunde des Verschwindens kam übers vergangene Wochenende hierzulande auf ca. 75.000 Besucher:innen.

Die Bully-Fortsetzung ist also auf dem besten Weg, wieder sensationelle Zahlen zu erzielen. Ab 3 Millionen Zuschauer:innen erhält das Sequel die Auszeichnung der Goldenen Leinwand für besonders erfolgreiche Filme. Für Das Kanu des Manitu dürfte diese Marke nur eine Frage der Zeit sein.

Kommt nach Das Kanu des Manitu auch noch Teil 3?

Ob Das Kanu des Manitu eine einmalige Fortsetzung der bleibt, steht aktuell nicht fest. Die Post-Credit-Szene des Sequels lässt für eine ganz bestimmte Figur definitiv noch eine Tür offen. Bully sprach bei der Pressekonferenz zum Kinostart außerdem darüber, dass er beim Schreiben des Drehbuchs von Teil 2 die Idee hatte, direkt zwei Fortsetzungen am Stück zu drehen. Schlussendlich kam dieser Plan aber nicht zustande.

Ob noch mal 24 Jahre bis Der Schuh des Manitu 3 vergehen müssen, bleibt abzuwarten. Ranger-Darsteller Christian Tramitz wäre dann 94 Jahre alt. Bully könnte sich bei Bedarf vielleicht etwas mehr beeilen.