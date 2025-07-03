Das Kanu des Manitu schafft, was noch keinem einzigen deutschen Film zuvor gelungen ist

Diese Woche ist es endlich so weit: Das Kanu des Manitu wird die hiesigen Lichtspielhäuser erobern und bringt die beliebten Figuren aus dem Bully-Kosmos zurück, allen voran die ungleichen Blutsbrüder Abahachi und Ranger. Wie sich vor einigen Wochen herausstellte, erwartet uns ein Eventfilm der Superlative, der mit einer Besonderheit aufwartet.
Das Kanu des Manitu ist der erste deutsche IMAX-Film aller Zeiten
Constantin Film verriet Anfang Juli 2025 in einer neuen Pressemitteilung, dass die Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu der erste deutsche Film sein wird, der eine IMAX-Auswertung erhält. Versprochen werden kristallklare Bilder und ein perfektes Klangerlebnis. Michael "Bully" Herbig zeigt sich sichtlich begeistert von der erweiterten Kinoauswertung.
In einem kurzen Statement sagt das Manitu-Mastermind:
Meine Freude ist so riesig, wie die gigantische IMAX-Leinwand! Das Kanu des Manitu in diesem fantastischen Format zeigen zu können, ist für uns ein absolutes Highlight. Größer geht’s nicht!
Für viele Fans der Western-Parodie stellt sich nun die Frage, wo es Teil 2 zu Der Schuh des Manitu dann überhaupt auf einer IMAX-Leinwand zu sehen gibt. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen neun IMAX-Standorten in Deutschland, die Das Kanu des Manitu als großen deutschen Sommer-Blockbuster zeigen.
Alle 9 IMAX-Kinos in Deutschland zeigen Das Kanu des Manitu:
- Filmpalast Kassel
- Cinestar Metropolis Frankfurt
- Cinestar Dortmund
- UCI Ruhr Park Bochum
- UCI Ruhr Park Düsseldorf
- Filmpalast ZKM Karlsruhe
- Traumpalast Leonberg
- UCI Wandsbek Hamburg
- UCI Luxe Berlin
- IMAX 3D Kino Sinsheim
Auch in Österreich und in der Schweiz kommt Das Kanu des Manitu im IMAX-Format ins Kino. Nachfolgend findet ihr alle Spielstätten, wo ihr die Blockbuster-Komödie auf der riesigen Leinwand sehen könnt, wenn sie ihn ins Programm aufnehmen.
Alle IMAX-Kinos in Österreich:
- Cineplexx Apollo Wien
- Cineplexx Westfield SCS Wiener Neudorf
- Cineplexx Donau Plex Wien
- Cineplexx Graz
- Cineplexx Hohenems
- Cineplexx Innsbruck
- Megaplex St. Pölten
- Megaplex Pasching
Alle IMAX-Kinos in der Schweiz:
- Abaton Zürich
- Pathé Spreitenbach
- Pathé Westside Bern
- Blue Cinedome Muri Bern
- Pathé Mall of Switzerland Luzern
- Blue Cinema Chur
Wann genau startet Das Kanu des Manitu im Kino?
Ab dem 14. August 2025 könnt ihr euch wieder im Wilden Westen verlieren. Dann startet Das Kanu des Manitu in den deutschen Kinos. Neben dem Dreamteam Bully, Christian Tramitz und Rick Kavanian gehören Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer zum Cast der Fortsetzung. Auch Sky du Mont kehrt zurück.
In Teil 2 geraten Abahachi und Ranger in eine missliche Lage. Ehe sie sich versehen, sollen die beiden am Galgen hängen. In letzter Sekunde meldet sich mit Dimitri jedoch ein alter Bekannter zurück, der seinen alten Weggefährten aus der Patsche hilft. Das ist allerdings erst der Anfang eines Abenteuers, das mit "Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen" aufwartet, wie es in der offiziellen Synopse heißt.