Der Schuh des Manitu 2 startet 2025: Alle Infos zu Trailer, Besetzung und Handlung von Das Kanu des Manitu

Michael "Bully" Herbig kehrt mit Das Kanu des Manitu in die Welt von Der Schuh des Manitu zurück. Wir haben alle wichtigsten Informationen zu Teil 2 der Winnetou-Parodie für euch.

Fast zwölf Millionen Menschen haben Der Schuh des Manitu 2001 im Kino gesehen. Das macht die Western-Komödie von Michael "Bully" Herbig zu einem der erfolgreichsten Filme in der deutschen Kinogeschichte. Dennoch hat es erstaunlich lange gedauert, bis die Fortsetzung des Überfliegers offiziell grünes Licht erhalten hat.

Über zwei Dekaden später ist es endlich so weit: Mit Das Kanu des Manitu kündigt sich Teil 2 der Winnetou-Parodie auf der großen Leinwand an. In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Informationen zum Kinostart des heiß erwarteten Nachfolgers, der uns einmal mehr auf ein chaotisches Abenteuer in den Wilden Westen mitnimmt.

Wann startet Der Schuh des Manitu 2 im Kino?

Der Schuh des Manitu 2 startet 2025 unter dem Titel Das Kanu des Manitu in den deutschen Kinos. Ein konkretes Datum hat der Verleih Constantin Film allerdings noch nicht bekannt gegeben. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass die Dreharbeiten zur Fortsetzung dieses Jahr starten – unter der Regie eines alten Bekannten.

Wer macht Der Schuh des Manitu 2?

Niemand Geringeres als Schuh des Manitu-Mastermind Michael "Bully" Herbig kehrt auf den Regiestuhl zurück. Darüber hinaus fungiert er als Produzent und Co-Autor. Mit Christian Tramitz und Rick Kavanian schrieb er das Drehbuch. Die drei sind seit der Sketch-Comedy-Show Bullyparade (1997-2002) ein eingespieltes Team.

Constantin Film Das Kanu des Manitu

In einer Pressemitteilung von Constantin Film wurde Bully mit folgenden Worten zum Status quo des Drehbuchs zitiert:

Wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und als wir das Drehbuch dann endlich in den Händen hielten, konnten wir unser Glück kaum fassen: Es ist eine Komödie!

Wer gehört zur Besetzung von Der Schuh des Manitu 2?

Bisher steht nur die Beteiligung von Herbig, Tramitz und Kavanian fest. Marie Bäumer (Uschi) und Sky du Mont (Santa Maria) wären definitiv zwei Namen, ide in einer Schuh des Manitu-Fortsetzung nicht fehlen dürfen.

Der Cast von Das Kanu des Manitu:

Unklar ist, ob Bully auch wieder die umstrittene Figur Winnetouch verkörpert.

Was ist die Handlung von Der Schuh des Manitu 2?

Details zur Handlung sind derzeit noch tief unter dem Klappstuhl vergraben. Der Titel des Films deutet aber an, dass wir uns auf ein Western-Abenteuer im Wasserelement gefasst machen dürfen. Vielleicht haben sich Bully und Co. von dem Winnetou-Klassiker Der Schatz im Silbersee inspirieren lassen. Zudem verrät die Pressemitteilung zur Ankündigung des Films: "Abahachi, Ranger und Dimitri bekommen ordentlich Verstärkung!"

Funktioniert der Humor heutzutage überhaupt noch?

Der Humor von Schuh des Manitu ist sehr vielseitig, wurde in den vergangenen Jahren jedoch auch kritisiert. Besonders einige homophobe, rassistische und sexistische Witze aus dem Original stellen die Frage in den Raum, ob und wie der Schuh des Manitu 2 im Jahr 2025 funktioniert. Im Interview mit der SZ ließ Bully 2022 durchblicken, dass er bei einer Schuh des Manitu-Rückkehr die Gags dem Zeitgeist anpassen würde.

Das Einzige, was ich gesagt hatte, war, dass man diesen Film heute so nicht mehr machen würde. Wenn überhaupt, dann vermutlich dem Zeitgeist angepasst. Ich schaue mir immer noch mit Vergnügen Eins, zwei drei von Billy Wilder an, und diesen Film würde man heute auch nicht mehr genau so machen. Der Schuh des Manitu war ja bereits eine Parodie auf die alten Filme aus den Sechzigern, bei denen wir damals schon einige Sachen unfreiwillig komisch fanden.

Constantin Film Der Schuh des Manitu

Wann kommt der Trailer zu Der Schuh des Manitu 2?

Da die Dreharbeiten noch nicht angefangen haben, müssen wir uns gedulden, bis die ersten bewegten Bilder aus Der Schuh des Manitu 2 das Licht der Welt erblicken. Bis dahin könnt ihr euch nochmal das Original anschauen oder einen Blick in Bullyparade – Der Film werfen, der ebenfalls mit einer Schuh des Manitu-Episode aufwartet.

Kommt jetzt auch (T)Raumschiff Surprise – Periode 2?

Kaum wurde Das Kanu des Manitu angekündigt, fragten sich viele Fans, ob Bully auch zu seinem großen Kinohit von 2004 zurückkehrt. Nach (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 bietet sich durchaus Periode 2 an, bislang gibt es allerdings keine Anhaltspunkte, dass sich eine Fortsetzung zur Star Trek-/Star Wars-Parodie in Arbeit befindet. Sollte der neue Schuh des Manitu-Film erfolgreich sein, könnte sich das aber ändern.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.