Das Leiden der S.W.A.T.-Fans geht weiter: Krimi-Serie zum dritten (!) Mal abgesetzt – wir erklären das Chaos

Nachdem S.W.A.T. bereits zwei Mal gecancelt und wieder aufgenommen wurde, ist die beliebte Krimiserie nun zum drittes Mal abgesetzt.

Fans der Krimiserie S.W.A.T. haben es wahrlich nicht leicht und müssen seit Jahren eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle durchleben. Das liegt vor allem daran, dass die Zukunft der Serie bereits zwei Mal komplett vor dem Aus stand, bevor doch noch neue Staffeln des Hits mit Shemar Moore (Criminal Minds) bestellt wurden. Jetzt soll die Serie erneut ihr Ende gefunden haben.

Krimi-Serie S.W.A.T. nach Staffel 8 abgesetzt

Der Hollywood Reporter berichtet, dass CBS die Entscheidung am Donnerstagabend verkündet habe, S.W.A.T. nicht mehr um eine 9. Staffel zu verlängern. CBS hat die Gründe hinter der Absetzung bisher nicht enthüllt, doch stehen hinter der Entscheidung vermutlich sinkende Zuschauerzahlen und steigende Produktionskosten, die in der Vergangenheit mit den Lizenzgebühren der Serie zusammenhingen.

Showrunner und ausführender Produzent der Serie, Andrew Dettmann, erklärte in einem Statement:

Diese Nachricht bricht uns das Herz, vor allem, weil es so ein großer Spaß war mit diesem Cast und dieser Crew zu arbeiten und eine Serie zu schaffen, auf die wir immer stolz waren. Sie sind wirklich eine außergewöhnliche Gruppe an Menschen, die alle hart gearbeitet haben und allen acht Staffeln sehr verschrieben waren, über unzählige Herausforderungen hinaus. Ich kann ihnen das nicht höher anrechnen.

Mehr:

S.W.A.T. wurde bereits zwei Mal zuvor abgesetzt – und wieder gerettet

S.W.A.T. wurde das erste Mal 2023 nach der 6. Staffel von CBS abgesetzt. Wenige Tage später hob der Sender nach neuer Einigung mit der Produktionsfirma Sony Pictures Television die Entscheidung wieder auf und verlängerte die Serie um eine 7. Staffel. Nach Staffel 7 folgte dasselbe Spiel, bevor S.W.A.T. noch eine 8. Staffel auf dem Sender geschenkt wurde. Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment, erklärte damals:

Hier bei CBS bleiben wir 'immer flüssig' und lieben einen guten dramatischen Twist, vor allem wenn er zu einer 8. Staffel von S.W.A.T. führt.

Ob wir mit einem weiteren dramatischen Twist rechnen dürfen, bleibt abzuwarten. Doch stehen die Chancen, dass S.W.A.T. noch einmal gerettet wird, diesmal eher schlecht. Fans sollten sich also besser jetzt schon auf das Schlimmste einstellen. Die 8. Staffel von S.W.A.T. umfasst 22 Folgen und läuft in den USA aktuell noch auf CBS.

In Deutschland waren bereits neun Episoden der finalen Season auf Sky One und WOW im Streaming-Abo zu sehen. Wir dürfen uns hierzulande also noch auf die letzten 13 Folgen der Serie freuen. Folge 10 erscheint am 9. März 2025 auf Sky One.