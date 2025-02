Shemar Moore verließ Criminal Minds nach 11 Staffeln, um etwas Neues auszuprobieren, aber spielt jetzt seit 8 Jahren in der gleichen Serie

Shemar Morre war ab Folge 1 von Criminal Minds als Derek Morgan zu sehen. Nach Staffel 11 verließ er die Serie, um jahrelang bei einer anderen mitzuspielen.

Krimi-Fans durften ab 2005 für ganze 15 Jahre mit der ultimativen Serienkiller-Serie Criminal Minds vorliebnehmen, in der die Behavioural Analysis Unit des FBI in Mordfällen gefährlicher Killer ermittelt. Ein Star der ersten Stunde war Shemar Moore, der über 11 Staffeln in die Rolle des Special Agents Derek Morgan schlüpfte. Danach verließ der Schauspieler die beliebte Serie.

Damals nannte Moore einen durchaus nachvollziehbaren Grund. Seine spätere Filmografie gibt in diesem Zusammenhang jedoch Rätsel auf.

Criminal Minds-Star Shemar Moore verließ den Krimi-Hit nach Staffel 11: Das steckt dahinter

Gegenüber TV Guide verriet Moore im Jahr 2016 den Grund für seinen Criminal Minds-Ausstieg. Er wollte schlicht und ergreifend andere Dinge ausprobieren, da er der Krimi-Serie Jahre seines Lebens widmete – und bereits davor in einem langjährigen Serienprojekt involviert war:

Ich habe meine Schauspielkarriere wie die High School behandelt. Schatten der Leidenschaft: acht Jahre. Das war die High School. Criminal Minds: College. Jetzt bin ich bereit für den Doktortitel oder wie auch immer ihr das nennen wollt.

Ich bin bereit zu wachsen. Ich möchte einen Sprung wagen. Ich weiß nicht, wo ich landen werde, aber ich denke, ich werde es schaffen. Ich gehe nicht, um ein großer Star zu werden. Ich gehe, weil ich mich kreativ weiterentwickeln möchte und bin gespannt, neue Dinge auszuprobieren und zu sehen, wozu ich sonst fähig bin.

So gab Moore in Episode 18 der 11. Staffel mit dem Titel Beautiful Disaster seinen vorläufigen Abschluss bei Criminal Minds, bevor er in der 5. Folge der 13. Season für einen Gastauftritt zurückkehrte. Langfristig wandte er sich tatsächlich anderen Dingen zu – denn er verpflichtete sich einer neuen Serie.

Shemar Moore spielt seit seinem Criminal Minds-Ausstieg bei Serien-Hit S.W.A.T. mit

Moore tauschte gewissermaßen den einen Serien-Hit für einen anderen ein: Ab 2017 spielt er nunmehr in der Krimi-Serie S.W.A.T. mit, wo er als Sergeant Daniel "Hondo" Harrelson die Hauptrolle innehat. Ist das der achtjährige Doktortitel, von dem Moore damals gesprochen hat? Das können wir heute nur mutmaßen. Bemerkenswert ist allemal, dass Moore sich hier direkt der nächsten langlebigen Serie verpflichtet hat, wenn er sich doch eigentlich vielen neuen Dingen verschreiben wollte.

Doch auch neben S.W.A.T. konnte Moore Zeit für vereinzelte andere Projekte finden. So war er unter anderem in Sonic the Hedgehog 2 und 3 zu sehen und lieh der Figur Cyborg in gleich mehreren DC-Animationsfilmen seine Stimme. Die ersten 6 Staffeln von S.W.A.T. könnt ihr aktuell unter anderem bei Netflix streamen. Alle 15 Staffeln von Criminal Minds findet ihr dazu bei Paramount+ im Abo.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Sensacine erschienen.