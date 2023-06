Das nächste Stefan Raab-Comeback: RTL bringt gleich 2 (!) seiner Shows zurück und die erste schon dieses Jahr

Das TV-Vermächtnis von Stefan Raab lebt weiter, allerdings nur noch zum Teil bei ProSieben. Nachdem RTL bereits das Turmspringen neu aufgelegt hat, schnappt sich der Sender zwei weitere Shows.

Immer mehr von Stefan Raab etablierte TV-Formate kehren zurück. ProSieben sorgte etwa mit der Neuauflage von TV Total für Aufsehen, ganz zu schweigen von der Rückkehr der Wok WM. Es ist jedoch nicht der einzige deutsche Sender, der Interesse an alten Raab-Shows hat. Auch RTL sieht großes Potenzial im Vermächtnis des Entertainers.



Nach dem Turmspringen bringt RTL zwei weitere Stefan Raab-Shows zurück, die ursprünglich bei ProSieben beheimatet waren. Es handelt sich um Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten. Moderiert werden sie allerdings nicht von Raab. Stattdessen übernimmt Elton bei beiden Primetime-Shows das Sagen.

Stefan Raab-Shows bei RTL: Was steckt hinter Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten?

Bei Blamieren oder Kassieren handelt es sich um eine Quiz-Show, bei der zwei Promis gegen jemanden aus dem Publikum antreten. Es gibt mehrere Runden, bei denen Wissen aus den unterschiedlichsten Themenfeldern gefragt wird. Musikalisch wird die Show von den Heavytones begleitet, die aus mehreren Raab-Formaten bekannt sind.

Schlag den Besten basiert auf dem Konzept von Schlag den Raab, wartet aber mit einigen Unterschieden auf. In der Neuauflage treten vier Promis gegeneinander an. Insgesamt wird es vier Folgen geben, in denen sich die Teilnehmenden in diversen Disziplinen beweisen müssen. Am Ende spielen die zwei Besten um den Jackpot.

Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten: Wann starten die neuen Stefan Raab-Shows bei RTL?

Konkrete Startdaten für Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten hat RTL noch nicht verraten. Aus der Pressemitteilung zur Ankündigung der Shows gehen aber die groben Startzeiträume hervor. Blamieren oder Kassieren ist für den Herbst 2023 angekündigt. Schlag den Besten soll im ersten Halbjahr 2024 folgen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.