Das sind die beiden neuen Promis im Promi Big Brother-Cast 2024

Langsam, aber sicher wird der TV-Container von Promi Big Brother immer voller. Jetzt wurden zwei weitere Stars bekannt gegeben, die in die Fernseh-WG einziehen.

Bald müssen wieder zahlreiche Stars aus Reality, Sport, Fernsehen & Co. auf engstem Raum zusammenwohnen. Bei Promi Big Brother werden sie dabei rund um die Uhr von Kameras begleitet. Mit Fußballprofi Max Kruse, Schauspielerin Mimi Fiedler und Realitystar Mike Heiter stehen bereits die ersten drei Bewohner:innen fest und sie bekommen jetzt Gesellschaft.

Zuwachs bei Promi Big Brother 2024: Diese beiden Stars ziehen ein

Gerade erst verkündete Sat.1 die zwei neuen Gesichter, die sich der Wohngemeinschaft der neuen Promi Big Brother-Staffel anschließen.

Verena Kerth stellt sich der Herausforderung im TV-Container. Vor dem Konzept Fernseh-WG hat sie keine Angst, denn sie habe selbst schon skurrile Wohngemeinschaften gehabt, wie sie gegenüber Sat.1 preisgibt. Viel mehr werden ihre Mitbewohner:innen eine Herausforderung sein: „Den größten Respekt habe ich davor, die wahren Gesichter der Teilnehmer kennenzulernen.“

Kerth wurde durch ihre Beziehung mit Bayern-Legende Oliver Kahn einem breiteren Publikum bekannt. 2008 zerbrach die Liebe zu dem mittlerweile Ex-Torwart zwar, Kerth legte dennoch eine steile Karriere hin. So war sie in etlichen TV-Shows wie Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Das Model und der Freak, Promi Shopping Queen oder Grill den Henssler zu sehen.

Mehr zum Thema:

DSDS-Fans dürften sich außerdem an Daniel Lopes erinnern. Der Musiker belegte 2002 bei Deutschland sucht den Superstar den siebten Platz und startete nach der Castingshow seine Karriere. Doch das Leben des Künstlers verlief seitdem nicht immer rosig. Lopes musste sich einem Insolvenzverfahren stellen und versuchte einen Neuanfang in seinem Heimatland Brasilien. Für das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro wolle Lopes alles geben, wie er in einem Statement zu seiner Promi Big Brother-Teilnahme erklärte.





TV-Ausstrahlung & Livestream von Promi Big Brother: Schon im Oktober geht’s los

Am 7. Oktober startet die neue Staffel Promi Big Brother in Sat.1. Bereits am Freitag, den 4. Oktober gibt der Sender erste Einblicke in die Show und verkündet die restlichen Bewohner:innen im Livestream. Einen Tag später können Fans dort den Einzug der Promis in den TV-Container miterleben.